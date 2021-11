Love Is All, el himno de la temporada interpretado por tus estrellas favoritas

La temporada más esperada del año está a la vuelta de la esquina. Las celebraciones alrededor de la época de fiestas es el pretexto perfecto para reencontrarnos, un momento especialmente importante después de los difíciles años que se han vivido. Es por esto que, más que nunca, el celebrar al amor no puede esperar, algo que le ha quedado muy claro a Cartier, que ha decidido conmemorar esta temporada de la forma más especial. La firma francesa ha reunido un coro -muy a tono con la época- de rostros conocidos, que han interpretado la visión que la Maison tiene al celebrar el amor universal y eterno, inspirándose en el espíritu de generosidad de estas fechas.

Para lograrlo, Cartier ha reunido a sus embajadores, Monica Belluci, Lily Collins, Willow Smith, Maisie Williams, Ella Balinska, Maricarla Boscano, Khatia Buniatishvili, Golshifteh Farahani, Mélanie Laurent, Troye Sivan, Annabelle Wallis y Jackson Wang. Hacerlo no fue cosa fácil, por lo que el video tuvo que ser grabado en tres locaciones, París, Los Ángeles y Shanghái, desde donde todos se han unido en una voz al ritmo de la canción que en los años 70s cantaban Roger Glover y Ronnie James Dio bajo el título Love Is All. Pareciera que la marca tomó como inspiración las 12 campanadas y los 12 días previos a Navidad para que fuera una docena de sus embajadores la que diera vida a esta historia perfecta para las fiestas.

Mostrando su lado más divertido y dejándose llevar por el espíritu de la temporada, las estrellas dieron todo de sí frente a la cámara, sin dejar atrás sus mejores pasos de baile y un amplio despliegue de sus talentos. El video fue dirigido por Charlotte Wales, la joven británica que se ha distinguido por su enfoque fresco, que se unió a la línea marcada por Cartier, enaltecer la creencia de que las particularidades de cada persona enriquecen a los demás. Los elementos básicos de la firma: pensar fuera de la caja, acabar con los límites y superar las barreras, también se hicieron presentes en estas escenas que dejan claro que no hay nada mejor que liberar los corazones para disfrutar de la felicidad.

“Es una parte de la filosofía de Cartier el creer que somos más fuertes y más auténticos juntos, y es por eso que hemos reunido a esta inspiradora comunidad de artistas que toman la vida con un sentido de celebración. Juntos, parece que pudieran desafiar la gravedad a través de la caja roja de Cartier, la cual han llenado con una sensación de alegría”, ha dicho Arnaud Carrez, vicepresidente senior y director de marketing de la firma francesa, sobre este especial proyecto que llega justamente a unas cuantas semanas de las fiestas y que seguramente te servirá de inspiración para esta temporada.

¿Quieres darle un vistazo a esta gran celebración? Haz click en el video.