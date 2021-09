Cinco tendencias de accesorios para actualizar tu armario de otoño

Septiembre es el mes en el que los amantes de la moda y las tendencias nos renovamos, “cambiamos de piel” y nos preparamos para lucir la mejor versión de nosotros mismos durante los meses que nos permiten jugar de mejor manera con las prendas. En nuestro guardarropa siempre encontraremos piezas versátiles que nos permiten reutilizarlas una y otra vez. Esto, además de ser más amable con nuestra cartera, lo es también con el medio ambiente. La clave está en integrar algunos toques diferentes, esos que sí podemos cambiar cada cierto tiempo y mediante los cuales actualizaremos el guardarropa y nos harán lucir en tendencia. Recientemente pudimos platicar con los expertos de tendencias de Prada, quienes temporada tras temporada realizan un minucioso análisis sobre lo que se lleva a escala internacional y después trasladan esas tendencias hacia lo que buscan los amantes de la moda en México y estos fueron los resultados para este otoño-invierno 2021.

OTOÑO EN BLANCO

El otoño pasado fuimos testigos de la llegada del calzado blanco para la época más fría del año. Aunque en 2020 la tendencia se decantaba hacia un botín con un estilo más formal, con tacón y forma en punta, -lo que dotaba a los outfits con esencia deportiva de un toque más sofisticado- en esta nueva temporada los papeles se invierten. Aunque el blanco sigue siendo el protagonista, ahora la tendencia se presenta en su versión más casual. Las botas con suela de goma, en versión tipo combat, aparecen como protagonistas. Toques de color que rompen con el blanco monocromático le dan un giro divertido a tus looks que puedes acompañar de faldas y vestidos.

Botines blancos con toques de color como estos de Prada se imponen como tendencia este otoño-invierno 2021.

MODA VERSIÓN “MENOS ES MÁS”

La bolsa tipo “tote”, esa que es en extremo funcional, que te sirve para llevar todo lo que necesitas para salir bien librada durante el día (computadora, cosmetiquera, teléfonos, libreta, gel antibacterial, cubrebocas y nuestro largo etcétera) hace un triunfal regreso. Aunque de líneas simples y tamaño ideal, este otoño-invierno se transforma para lucir colores brillantes y delicados detalles como estoperoles que la adornan para convertirla en uno de los musts más lindos y, sobre todo, útiles para ayudarte en tu ocupada rutina.

El regreso de los totes dota de funcionalidad a tu bolsa.

OTOÑO DESDE LAS ALTURAS

Las botas, mientras más altas, mejor. Distintos diseñadores mostraron en pasarela sus propuestas para dotar de longitud a tus piernas y Prada no podía ser la excepción. Son perfectas para usar con faldas con cortes por arriba de la rodilla. El corte, que cubre justo la parte de la pantorrilla, lo convierte en el accesorio ideal para ayudarte a lograr ese efecto visual que te hará lucir elongada y con una silueta más delineada.

TEXTURAS ENCADENADAS

Las cadenas regresan tanto en bolsos como en aplicaciones para tus zapatos y si son extra grandes, mejor. Sirven perfecto tanto para looks de día como aquellos que deben transicionar hacia uno más glamuroso. Trata de integrarlos a tu bolso y calzado para lograr un look pulido, sin la necesidad de utilizar collares, pulseras y brazaletes. Para combinarlos, no es necesario llevar todas las aplicaciones de cadena en un mismo tamaño. Dale profundidad a tu atuendo estilizándolo con diferentes tamaños pero eso sí, no dejes fuera el toque XL que es lo que le dará el toque de actualidad.

Las cadenas en su versión XL, una tendencia otoñal de Prada.

MODA CON EFECTO SUSTENTABLE

Por primera vez, Prada ha integrado una colección cápsula elaborada a base de textiles reutilizados y suelas de goma de la misma procedencia. La colección, que se integra como una alternativa para aquellos que buscan reducir su huella de carbono y contribuir con opciones de moda más sustentables se compone, sobre todo, de botas y botines con suelas anchas en acabados tipo ante, ideales para un look ultra casual.

La cápsula sustentable de Prada incluye modelos elaborados a partir de materiales reciclados.

Con estas tendencias que encontrarás en cualquiera de las 30 boutiques Prada y su tienda en línea, estamos seguros que podrás renovar tu guardarropa al incluir piezas de calidad que te harán lucir y sentir espectacular.