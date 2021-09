Beyoncé y Jay-Z plasman su amor y estilo en el nuevo video de Tiffany & Co.

Beyoncé y Jay-Z lo hacen de nuevo... y luego de causar todo un revuelo al unir sus fuerzas con una firma (como nunca) y protagonizar la nueva campaña de Tiffany & Co., la pareja volvió a plasmar su amor y conexión única en un video en el que hicieron un guiño a la icónica película Breakfast at Tiffany's, demostrando su talento al interpretar la clásica canción Moon River... y en el que también la cantante sorprendió al ser la cuarta famosa en usar el diamante más legendario de la Casa, considerado como todo un tesoro entre los conocedores de joyas.

El video dirigido por Emmanuel Adjei enmarca la complicidad entre una de las parejas más queridas de Hollywood, en la Casa Orum en Los Ángeles, la cual sirvió de escenario para la película en la que se entremezclan nostálgicos flashbacks con imágenes cinematográficas clásicas.

Diseñada por el arquitecto Zoltan Pali, la casa de tres niveles flota sobre el paisaje circundante de Bel Air y fue seleccionada personalmente por los Carter para el video. Como resultado de una estrecha colaboración y una visión compartida entre los Carter y Tiffany & Co., esta cinta captura su química a través de momentos de intimidad. "Es una historia de añoranza y reencuentro, un vínculo que trasciende el espacio y el tiempo", afirma la firma en un comunicado.

La canción de 1961 siendo reinterpretada con la voz de Beyoncé (mientras Jay-Z la captura conuna cámara Super 8), elevan el toque retro. A lo largo de la campaña, la cantante luce piezas con diamantes, incluido el Diamante Tiffany, el cual solo ha sido usado por cuatro personas (incluyéndola).

La joya está considerada como uno de los descubrimientos de piedras preciosas más importantes del siglo XIX y simboliza la rica herencia de la marca. Los íconos de la casa, incluidos los diseños de Jean Schlumberger y la colección Tiffany T también aparecen en el video.

Jay-Z tampoco se queda atrás al llevar el broche Bird on a Rock de Schlumberger, que los artesanos de Tiffany han reinventado como un par de gemelos únicos. "Schlumberger fue conocido por vestir a la élite de la alta sociedad en los años 60 y 70; es apropiado que sus inconfundibles diseños vivan su legado en una de las mayores fuerzas creativas de hoy", agregó la firma en el comunicado.

Una colaboración con conciencia social

Como parte de la colaboración de la Casa con los Carters, Tiffany & Co. se ha asociado con BeyGOOD y la Shawn Carter Foundation para crear el programa de becas Tiffany & Co. About Love Scholarship Program. La firma se ha comprometido a destinar más de 39 millones de pesos a la financiación de becas para estudiantes de arte y creatividad de las universidades históricamente negras.

