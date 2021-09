Eiza González, la mexicana que ha conquistado en la MET Gala

La gran cita de la moda pudo regresar a su hogar, el Metropolitan Museum de Nueva York. Después de que en el 2020 la gran cita tuviera que ser cancelada y de que a principios de este año fuera imposible realizarla el primer lunes de mayo como es tradición, esta noche la MET Gala regresó en pleno. Con una estricta regla de seguridad -fully masked, fully vaxxed (todos con cubrebocas, todos vacunados)- fue posible volver a vivir el glamour de la noche más estrafalaria cuando de la industria de la moda se trata. El tema de este año fue In America: Lexicon of Fashion, el cual fue reinterpretado por los diseñadores a través de sus creaciones. Entre la exclusiva lista de invitados de este año no podía faltar Eiza González quien por segunda ocasión consecutiva asistió a la famosa gala en la que se reúnen fondos para el icónico museo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Eiza González deslumbra en Venecia de la mano de Demi Moore y Kate Hudson

Eiza González y la coleta con moño que te hará lucir más alta

Para una noche como ésta, Eiza lució un espectacular diseño de Atelier Versace en rojo. Con un diseño con un escote falso one shoulder, la minicintura de la mexicana destacó en el vestido que además contaba con una larga apertura en la pierna. Emulando al Hollywood glamour de la época dorada, la protagonista de Baby Driver llevó la melena en ligeras ondas, presumiendo un falso bob con fleco de lado.

La joyería estuvo a cargo de Bvlgari, firma de la que es embajadora desde hace algunos meses y que la ha acompañado en sus eventos más recientes. Los aretes chandelier con gemas amarillas en contraste con su vestido y un brazalete de la colección Serpenti de la firma, fueron los elementos perfectos para agregar sensualidad a este look triunfador.

VER GALERÍA

Un mes de looks perfectos

Eiza ha conquistado con su talento a Hollywood, pero en las últimas semanas ha acaparado los titulares gracias a su estilo. Durante su aparición en el Festival de Venecia, con un vestido bicolor de Monot, lució simplemente espectacular al encontrarse con famosas como Demi Moore y Kate Hudson. Dejando que su gargantilla de esmeraldas y diamantes de Bvlgari fuera la protagonista de la noche, eligió un vestido de silueta ceñida al cuerpo con unos llamativos apliques en el escote que en blanco contrastaban con el diseño en negro y combinaban con los ligeros tirantes que hacían lucir su figura.

Las espectaculares vacaciones de Eiza González en Capri

De vuelta en Estados Unidos y mostrando una faceta diferente de su personalidad cuando de estilo se trata, para un evento de Bvlgari en la Gran Manzana, la mexicana eligió un look muy diferente. Combinó un top strapless en negro con unos pantalones de pata de elefante de lana en gris. En esa ocasión lo que destacó de su look fue sin duda su peinado, pues con la melena completamente recogida en una cola de caballo, la actriz agregó un gran moño negro que sumaba feminidad y coquetería a su imagen.

Antes de comenzar con este espectacular desfile de moda, Eiza había disfrutado de unas merecidas vacaciones en Italia. Compartiendo su álbum personal a través de su cuenta de Instagram, la actriz presumió sus paradas por destinos paradisíacos como Capri, desde donde posó para estilosas fotografías. Triunfando en el plano profesional, posicionándose como la actriz más taquillera del año en la industria, y disfrutando al máximo en el plano personal gracias a la relación que comenzó con el jugador de lacrosse Paul Rabil, el destino parece estarle sonriendo a la mexicana.

VER GALERÍA