La razón por la que Zendaya no estará en la MET Gala

La pandemia ha sido un golpe duro para muchas industrias, entre ellas la de la moda. No solamente hubo grandes complicaciones en cuanto a aspectos comerciales del retail se refiere, sino que las casas más famosas de la industria se vieron golpeadas en aspectos tan característicos como sus habituales desfiles y trabajos de colección por colección. Las alfombras rojas estuvieron a nada de desaparecer y todo aquel evento que marca el año tuvo que se pospuesto. Una de esas grandes citas que se perdió en el calendario fue la MET Gala que año con año se lleva a cabo el primer lunes de mayo. Después de que ni en el 2020 ni este mayo se pudiera llevar a cabo, se tomó la decisión de moverlo a septiembre, con las restricciones más flexibles y la vacunación más avanzada, la edición será posible en el marco de la NYFW. Y aunque hay una enorme expectativa por este evento, una de las más esperadas, ya ha anunciado que no estará ahí, Zendaya.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Zendaya se sincera sobre su salud mental: 'No tiene nada de malo el trabajar en ti mismo'

Zendaya cumple 25 años y Tom Holland le felicita al más puro estilo 'Spiderman'

Considerada una de las mejor vestidas en los últimos años, la mirada del mundo estaba puesta sobre Zendaya y la posibilidad de que asistiera al evento del brazo de su novio, Tom Holland. Sobre todo porque uno de los anfitriones de esta edición será su coprotagonista en Dune, Timothée Chalamet. Después de que Zendaya partiera plaza en su aparición en el Festival de Venecia, los fanáticos de la moda esperaban ver su propuesta para esta noche, pero se quedarán con las ganas. “Voy a estar en Euphoria. Mi fans se van a enojar conmigo”, respondió la actriz a Extra TV cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que asistiera a la gala, “Desgraciadamente no voy a poder ir porque voy a estar trabajando en Euphoria. Tuve tiempo libre para venir aquí y para la experiencia del (Festival de) Venecia, que ha sido muy, muy especial”.

Cuando la entrevistadora le comentó que su look favorito de Zendaya en la MET Gala había sido el de la última edición en la que fue al estilo Cenicienta, la actriz respondió honesta: “(Fue) uno muy estresante. Ese casi me mata”. Haciendo referencia a su coprotagonista, Zendaya admitió que le dolía no estar este año y perderse de la aparición de su amigo, a quien calificó como un ícono del estilo.

VER GALERÍA

Zendaya y el top extra corto con el que impactó en una red carpet

Zendaya en la MET Gala

Zendaya ha estado invitada a la exclusiva cita de la moda en cinco ocasiones diferentes. Su primera aparición fue en el 2015 cuando para la edición de China: Through the Looking Glass lució un diseño de Fausto Puglisi. Mientras que en el 2016 para la temática Manus x Machina: Fashion in an Age of Tehnology, lució un vestido de cuentas doradas de Michael Kors, cuando con un juego de la silueta y su peinado se buscó emular a un androide.

En el 2017, la elegancia se vio marcada en un llamativo vestido en estampados amarillos de Dolce & Gabbana. Aquella ocasión su melena con sus rizados al natural se ganó todo tipo de halagos. En el 2018, para la temática Heavenly Bodies, Zendaya lució una especie de armadura, emulando a Juana de Arco en un diseño de Versace. El vestido de Cenicienta que se encontraba iluminado eléctricamente fue un diseño de Tommy Hilfiger y lo lució en la última edición de la Gala. En aquella ocasión encantó con su actuación, con un vestido que se prendía cada vez que el hada madrina movía su varita y hasta su zapatilla perdió en las escaleras.

VER GALERÍA