Así se vivió el desfile de Michael Kors en la NYFW

El gran regreso de la New York Fashion Week no podría haber sido más anticipado. Gracias a la relajación de las medidas sanitarias en la Gran Manzana, por fin, se ha podido vivir un evento presencial en el que el glamour de la gran semana de la moda está de vuelta. Acoplándose a las nuevas medidas de distanciamiento, Michael Kors ha decidido presentar su colección primavera/verano 2022 en uno de los lugares más icónicos de Nueva York, la Tavern on the Green en Central Park se ha convertido de aquel pintoresco restaurante en la más espectacular pasarela. En cuestión de horas se pudo realizar la transformación para que esta mañana, la firma estadounidense pudiera compartir sus nuevas creaciones. Así, con Central Park -el corazón de la ciudad- como inspiración, en esta edición ha quedado plasmado el amor de Michael por Nueva York, su hogar y el gran centro de la moda mundial. No te pierdas de este increíble desfile completamente en directo.