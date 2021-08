Lily Collins, la nueva embajadora de Cartier

Libre, eléctrica y auténtica: así es Lily Collins... y nadie mejor como ella para convertirse en la nueva embajadora de Cartier para representar al máximo dos colecciones de la famosa firma francesa: la dualidad de la colección Clash [Un]limited, así como el neoclasicismo francés de la bolsa Double C. Los éxitos no paran para la famosa de 32 años, quien se ha vuelto en una estadounidense muy francesa desde que protagonizó la serie Emily en París, la cual no solo la ha consolidado a nivel mundial, sino que también la convirtió en todo un ícono de la moda al presumir conjuntos llenos de feminidad y romanticismo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS:

Eso sí... la elegancia de Collins se salta de la pantalla a su día a día y sobre todo a sus looks de alfombra roja, convirtiéndose en musa y amiga de importantes firmas como Cartier . "Lily Collins tiene un sentido fuerte de elegancia. Su naturaleza curiosa y multifacética hace eco con la ambición que Cartier tiene de colaborar con individuos ddicados a compromisos profundos", se puede leer en un comunicado de la Maison.

Su talento también se ve reflejado en películas como Rules Don't Apply, Mank Okja, To The Bone, entre otras más... sin embargo, lo más importante es su visión humanitaria, al formar parte de diferentes organizaciones sin ánimo de lucro como Go Campaign, la cual ayuda a huérfanos y niños vulnerables, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo.

VER GALERÍA

Su versatilidad la ha convertido en una de las actrices más codiciadas, pero también en una gran fuente de inspiración fashionista al siempre plasmar su sofisticación en looks clásicos y femeninos como se puede ver en la primera imagen de Lily como embajadora, en la que aparece en un outfit totalmente rojo, con un peinado retro de lado y brillando gracias a las joyas de Cartier.

La fuerza y elegancia de la actriz se hicieron presentes en esta primera foto de su papel como embajadora de la firma, que causó todo un revuelo entre sus fans, quienes aplaudieron su nuevo logro. "Única y comprometida, Lily Collins representa la nueva generación de artistas que se atreven a revelar diferentes versiones, a veces clásicas y elegantes, a veces creativas, a veces un poco extravagantes. En resumen, gente que no se limita", cometó Arnaud Carrez, director de comunicación internacional de la casa francesa en un comunicado.

VER GALERÍA

Lily tampoco se quedó atrás al compartir esta misma foto en sus redes, expresando la emoción de este logro en su vida. "¡Más que emocionada de unirme oficialmente a la familia de Cartier! Es todo un honor y sueño de ser incluida como la imagen de su nueva colección, Clash [Un]limited. Gracias a todo el equipo por mi entrada a esta icónica compañía tan hermosa y memorable. Siempre he respetado la historia de la casa y no podría estar más feliz de ser parte de ella. ¡Mucho más por venir!", puso en su Instagram en donde recibió más de 559 mil 'me gusta', así como los mensajes de apoyo tanto de amigos como de fans.

"Para mí, ser parte de la familia de Cartier significa unirme a una comunidad de personas únicas y no conformistas que muestra gran fuerza de carácter. Cartier es París, es esta idea certera de elegancia y refinamiento francés que son representados en la joyería de Clash [Un]limited y la bolsa Double C", agregó en el comunicado de la firma.

VER GALERÍA