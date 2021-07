Chiara Ferragni y el deslumbrante vestido de aluminio reciclado con el que conquistó Cannes

El glamour ha regresado gracias al Festival de Cannes, que en su 74° edición ha vuelto a brillar después de los terribles meses de la crisis sanitaria. Hasta allá se ha desplazado Chiara Ferragni, que en medio de una amplia lista de éxitos, viajó desde Milán para participar en una edición más de la gran cita. Estar a la altura de un evento así no es cosa fácil, y en esta tarde francesa Chiara ha sorprendido a todos con un vestido simplemente espectacular. Pero no solamente el diseño es lo que ha llamado la atención, sino el material con el que se encuentra hecho. Se trata de un exclusivo diseño de Giambattista Valli hecho nada más y nada menos que de aluminio reciclado. Así como lo lees, después de que la italiana consiguiera un éxito rotundo con su colaboración Nespresso x Chiara Ferragni, su participación con la firma ha trascendido hasta llegar a la alfombra roja.

Cómo fue esto posible

Se trata de un diseño sustentable, realizado únicamente con materiales reciclados, partiendo de que el 80% del vestido está realizado con el mismo aluminio que Nespresso usa para crear sus cápsulas, un detalle que se puede ver en las flores que adornan este diseño que está certificado por el Global Organic Textiles Standard. Hecho en un destellante verde con corte imperio, el diseño de Giambattista Valli mantiene el glamour que caracteriza a la firma del italiano basado en París. Con los adornos hechos a mano, cada uno de los aspectos del diseño es digno de un vistazo.

El vestido estuvo hecho en la capital francesa en el estudio de Giambattista Valli, pero ha sido en Cannes en donde ha capturado todos los reflectores. Nespresso otorgó el control creativo del diseño a la firma, pero le entregó todos los materiales con los que debía ser hecho, una tarea que podría resultar complicada, pero que ha dado como resultado un diseño que seguramente dará mucho de qué hablar.

A su favor, Giambattista Valli contaba con que ha trabajado anteriormente con Chiara, conociendo sus gustos, así como la paleta de colores que favorece, por lo que en este caso se debía partir de la inspiración que emanaban los materiales reciclados sumados a la personalidad vibrante de Chiara y el diseño impecable de Nespresso. ¿La inspiración perfecta para reunir estos elementos? El pintor renacentista italiano, Sandro Botticelli, creador de algunas de las obras más conocidas de todos los tiempos, y que reúne la esencia ideal para una noche como ésta.

Nespresso tiene como propósito que, a finales del 2021, todas sus cápsulas del café Original estarán hechas en un 80% por aluminio reciclado, precisamente las mismas usadas en el vestido. Pero, ¿en dónde acabará el vestido? En los archivos de Nespresso de momento, por lo que se trata de una noche única para poder contemplarlo.

"Este verano he estado en un viaje increíble, lanzando la colección Nespresso x Chiara Ferragni, y ahora estoy aquí en Cannes con nuestro pop-up en Nespresso Plage. En todo momento, me ha inspirado el compromiso arraigado de Nespresso con la sostenibilidad y la garantía de que el café actúa como una fuerza poderosa para el bien. Hoy, estoy encantada de reunir a Nespresso con mi gran amigo, Giambattista Valli, quien ha creado un vestido que combina maravillosamente nuestros estilos y el interés compartido por la sostenibilidad", comentó Chiara en un comunicado.

"Lo que más me gusta de Chiara Ferragni es su honestidad, y esto es la clave de su éxito. Fue un honor que Chiara me pidiera que diseñara y creara su vestido para Cannes. Este reto era diferente. Normalmente, empiezo un diseño con un trozo de papel. Esta vez, fue una hoja de aluminio reciclado. Inspirada por los materiales, el carácter lúdico de Chiara y su amor por el color, he creado un vestido que espero que muestre a las generaciones futuras lo atrevida que puede ser la moda cuando se utilizan conscientemente materiales de origen responsable", agregó Giambattista.

Este vestido ha sido la culminación de la exitosa colaboración, Nespresso X Chiara Ferragni, una colección limitada que se ha hecho con la italiana para celebrar el verano. Con la mirada única de la influencer que cuenta con más de 24 millones de seguidores alrededor del mundo, se transformaron algunas de las máquinas y accesorios más populares de Nespresso. El famoso ojo que tanto caracteriza a la italiana, se apoderó de estos elementos, dando un giro digno de la frescura del verano, convirtiéndose en una sensación viral. La celebración de esta colaboración fue vista en ciudades como Milán y Madrid y ahora llega a Cannes en el esperado Festival.

