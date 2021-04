Sofia Carson confiesa que su amor por la moda comenzó viendo ¡HOLA! con su mamá y abuela

El estilo clásico y romántico de Sofia no solo la ha colocado en toda una figura de las alfombras rojas, (así como una de las invitadas más esperadas de éstas), sino que también se ve reflejado hasta en el último detalle de cada uno de sus proyectos, siendo el video de su canción Fool's Gold su éxito más reciente, en el que transmite glamour, fuerza, seguridad y amor propio... en conjuntos de Saint Laurent, Versace o Balenciaga. Y como los íconos de la moda tienen una historia detrás... en el caso de Sofia Carson, su encanto por la moda (ese mismo que la ha colocado en la mira de firmas como Dior, Giambattista Valli, Valentino, entre otros más), tuvo un comienzo muy al estilo ¡HOLA!, de la mano de dos figuras muy importantes para la cantante: su mamá y su abuela.

"Creo que fue ver de chiquita a mi mamá y a mi abuela siempre tan elegantes, tan atemporales y de hecho mi abuela me sentaba con la revista ¡HOLA! y estaban todas las fotos de las pasarelas y escogíamos nuestros looks favoritos, y mi mamá me hablaba de Audrey Hepburn y veía los conciertos de Cher, amaba cómo la moda era parte de la narrativa y siempre, siempre me sentí atraída de contar una historia a través de la moda y también ha sido una parte emocionante de mi carrera; de ver la moda en ese sentido", confesó en una entrevista para HOLA.com México

"Aunque ésta es una historia de amor que se trata de una chica que se enamora de alguien que se siente muy bueno para ser verdad, también se trata de una chica que tiene un fuego dentro de ella y ella sabe quién es. Hizo su trabajo en amarse, y sabe lo que quiere y parece que quiere este amor y realmente quería que eso se reflejara en el video. Ese fuego y esa fuerza que hay dentro de ella", nos contó sobre el video de Fool's Gold que cuenta con más de 1 millón de reproducciones en Youtube.

La estadounidense, quien siempre se ha mostrado orgullosa de sus raíces latinas, ha plasmado su empoderamiento no solo con este sencillo, sino en esta nueva era en la que escribe sus propias canciones, mostrándose más vulnerable mientras explora los nuevos caminos en la música... confiando en el apoyo de su familia, sobre todo de su mamá, Laura Char Carson... de quien recibió el mejor consejo de belleza: ser feliz.

"Siempre me ha dicho que las chicas más felices son las más bonitas. Sé que suena cursi o como una frase que has escuchado millones de veces entonces no te la crees pero es totalmente verdad, porque en los días en los que te sientes feliz, no importa qué pase, te sientes hermosa, y todos los demás te verán hermosa también. Pero la belleza realmente viene desde adentro porque ningún maquillaje puede esconder infelicidad o tristeza", nos expresó.

Sofia y sus mejores trucos de moda y belleza

Siempre impecable en cada uno de sus momentos más importantes, la famosa de 28 años se sinceró con ¡HOLA!, al no solo contar que, durante esta pandemia, cambió el glam por el look comfy, además de optar por una apariencia mucho más natural. "La mayoría de los días no uso maquillaje, algo que de hecho es lindo sentirte hermosa sin nada en tu cara [...] me siento afortunada de poder cantar y trabajar entonces me he seguido arreglando, algo que ha sido lindo pero definitivamente, ¡más pants!". ¿Sus trucos de belleza infalibles? Cepillarse las cejas, ponerse rímel y usar un lipstick rojo.

"El primer lipstick que usé fue uno de mi mamá, uno que tenía en su tocador y me acuerdo que lo usaba en cada recital de baile, o que cantaba, o que tenía una presentación, siempre usaba el lipstick de mi mamá y siempre me hizo sentir imparable. Se siente casi como si me pusiera una armadura", relató.

Aunque tiene muchos favoritos, Sofia también reveló los outfits de alfombra roja que ocupan un lugar importante en su corazón. "Es muy difícil. He sido muy afortunada de usar tantas piezas tan hermosas que me confían. Creo que uno de mis momentos favoritos solo porque lo recuerdo con mucho cariño fueron mis primeros Premios Óscar. Creo que usé Monique Lhuiller, inspirado en el primer look para los Óscar que usó Audrey Hepburn. Es un momento especial en mi mente, pero también amo el vestido rosa de Giambattista Valli que usé el año pasado. También, en los Latin Grammy usé un vestido fucsia de Giambattista Valli, que era corto por frente y tenía una cola como de 60 centímetros. No sé, tengo muchos. Los amo a todos por diferentes razones", finalizó.

