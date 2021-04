Las maravillas que Cartier presentó en Watches and Wonders

Año con año, tal como se hace desde 1991, Ginebra, Suiza, es escenario de una de las citas más sofisticadas del mundo, Watches and Wonders, antes conocida como el Salón Internacional de la Alta Relojería, en la que se reúne lo más exclusivo de la industria de los relojes. Los amantes de este universo suelen esperar con ansias los adelantos que ahí se dan por parte de las firmas más reconocidas. En esta ocasión, tal como ha sucedido con absolutamente todos los grandes eventos, Watches and Wonders ha tenido que adaptarse a la situación que se vive debido a la crisis sanitaria, pero esto solamente ha hecho que más personas tengan la posibilidad de asistir a las presentaciones de manera virtual. Y como cada año, la propuesta de Cartier ha sido una de las más esperadas y, por supuesto, la casa francesa no ha decepcionado con lo que ha expuesto para este año.

Las novedades

Para los amantes de los clásicos de Cartier, la firma francesa ha presentado el Tank Must -inspirado en el Tank Louis Cartir-, que con sus perfectas líneas ha sido el favorito de personalidades como Jackie Kennedy, la Princesa Diana y Michelle Obama, ahora, innovando con la integración de SolarBeat que funciona a través del movimiento fotovoltaico, producto de radiación luminosa. Además, adaptándose a los nuevos tiempos, su correa está creada con un material que sigue prácticas sostenibles de tanta importancia en estos momentos.

Otro de los grandes favoritos del baúl Cartier desde 1943 -y que apenas en septiembre pasado marcaba su regreso-, es sin duda el Pasha, que en su versión femenina vuelve a encantar con su mecanismo cronográfico. El perfecto diseño de este reloj hace que no sea una sorpresa que haya inspirado el empaque de una de las fragancias de la firma que lleva su mismo nombre. Además de estar disponible en su versión de acero, tiene la opción de cambiar la correa por una de piel de cocodrilo en gris oscuro.

Pasha, uno de los relojes más icónicos tiene su magnífico regreso

Regresando en el tiempo, el diseño de 1920 del Cloche ha regresado de forma espectacular en oro de 18 quilates con aplicación de zafiro cabujón. Con un mecanismo manual, mantiene los aspectos más especiales de su creación, con el glamour de los años 20s. Al ser parte de la colección especial Cartier Privé, solamente serán producidas 100 piezas, que seguramente se volverán altamente codiciadas.

Que si lo que te gusta es lo exclusivo, se ha presentado un reloj del que solamente se crearán 30 piezas en todo el mundo. El reloj Libre Baignoire Turtle se ha convertido en la joya de la corona con un diseño, como su nombre lo indica inspirado en la silueta de una tortura, pero recreada con 171 diamantes, 18 zafiros y 24 tsavoritas. A juego con las piedras preciosas, este reloj cuenta con una correa de piel de cocodrilo en azul marino.

¿Qué tal? ¿Te animarías a ir por una de estas espectaculares piezas?

