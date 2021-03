La emotiva despedida de Tiffany & Co. ante el fallecimiento de Elsa Peretti

El mundo de la moda se vistió de luto ante la partida de Elsa Peretti, una de las figuras más icónicas de la joyería, al transformar su carrera de modelo a diseñadora, siendo miembro de la firma Tiffany & Co. desde 1974, la cual no dejó pasar este momento para dedicarle una emotiva despedida.

Elsa, quien nació en Florencia, se mudó a Barcelona en su adolescencia, en donde convivió con personalidades como Salvador Dalí, para luego viajar a Nueva York, en donde inició su carrera de modelo en Halston. La italiana de inmediato se colocó como una de las favoritas tanto de la marca como de la vida nocturna, siendo una regular del popular Studio 54.

Sin embargo, su personalidad audaz, ingeniosa y bastante curiosa la motivó a seguir por el camino del diseño, figurando de inmediato en Tiffany & Co., gracias a sus creaciones llenas de elegancia, inspiradas en la naturaleza, en las que predominaron las formas orgánicas como lo fueron las pulseras con estructuras vistosas, así como aretes o collares de corazón en diseños ovalados (bastante parecidos a la forma tan característica de los frijoles). Otra de sus creaciones fue el popular brazalete modelo Bone Cuff, el cual de inmediato se colocó entre los más vendidos y predilectos de los clientes, esto al fusionar la esencia y magia de la firma con la armonía de la naturaleza que siempre fue su gran inspiración.

"Una mujer que fue más grande que la vida y ha tocado a todos en Tiffany & Co. Las relaciones que creó la definieron. Elsa no solo era diseñadora, sino una forma de vida. Maestra artesana, Elsa fue responsable de una revolución en el mundo del diseño de joyas. Sus colecciones de formas orgánicas y sensuales han inspirado a generaciones. La relación de Elsa con el estilo y el mundo natural fue profundamente personal y se reflejó fuertemente en sus creaciones. Durante los últimos casi 50 años, Elsa creó algunas de las joyas y diseños de objetos más innovadores del mundo; y exploró la naturaleza con la agudeza de un científico y la visión de un escultor", se puede leer en un comunicado de la casa.

Tiffany & Co. siguió este homenaje recordando el temple y tenacidad de la italiana, algo que pasó del atelier a su Fundación Nando y Elsa Peretti, que fundó y dedicó en honor a la memoria de su padre, comprometiéndose en apoyar el medio ambiente, el bienestar social, los derechos humanos, así como la preservación de las artes y la cultura.

Su legado prevalecerá no solo en la historia de la firma, sino en el mundo de la joyería, esto después de su fallecimiento que ocurrió en su casa de campo cerca de Barcelona (ciudad en la que vivió sus últimos años), según lo reporta The Washington Post. "Elsa siempre se había inspirado en la naturaleza y dedicó su vida a retribuir al mundo del que tanto se inspiró. Ella creía que cuidar y proteger nuestro planeta es un deber de toda la humanidad, 'Podríamos hacerlo mucho mejor. Estoy tratando de hacer algo bueno', decía. [...] Los diseños poéticos y el legado de Elsa seguirán siendo una inspiración constante para las generaciones venideras. Nuestros corazones están con su familia, amigos y artesanos que hicieron realidad sus fantasías. [...] Todos nosotros en Tiffany & Co. la extrañaremos profundamente", finalizó dicho texto.

