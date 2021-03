Los zapatos que no pueden faltar en tu clóset esta temporada Con la primavera a la vuelta de la esquina, te decimos los indispensables de moda que necesitarás en tu guardarropa

Ya comienza a sentirse en la temperatura y los ánimos el cambio de temporada, momento ideal para renacer y llenarse de colorido. Esta temporada, las nuevas tendencias para primavera- verano vuelven precisamente su mirada a lo natural: tintes de corte orgánico y tejidos que recuerdan a estos que vienen directamente del medio ambiente. Así son las nuevas propuestas de la marca de zapatos mexicana Prada que te ayudarán a triunfar en esta temporada y que te mostramos a continuación. ¡Toma nota!

Las tendencias de Prada apuestan por aires retro como estos zapatos mules de tacón bajo.

ZAPATO ESTILO MULE: LA TENDENCIA DEL 2021

La comodidad se suma a una estética que busca la perdurabilidad, con siluetas atemporales y que nos podrán acompañar durante mucho tiempo. Por ejemplo, los mules con tacones anchos, tan cómodos como frescos y versátiles. Un estilo que será una de las tendencias que reinarán esta temporada, con esa mezcla entre aire retro y estética eterna, que promete convertirse en un clásico.

Al igual que los botines blancos han reinado, los mules de tacón ancho y en tonos crudos, como blanco y beige, serán un must de esta primavera, ideales para combinar con vestidos largos o cortos o con mom jeans.

Los mocasines siguen siendo los zapatos estrella para la primavera 2021, en su versión más fresca y actual.

LÍNEAS VINTAGE, PROTAGONISTAS LA TEMPORADA

Los mocasines, estrellas de las últimas temporadas continúan como parte fundamental de nuestro guardarropa. De líneas vintage, este año la apuesta de Prada es un modelo que además busca la frescura y versatilidad (palabra clave también de esta nueva esencia minimal). Así, puedes acompañar este modelo con pantalones estilo paper bag o con vestidos, faldas y shorts. Piezas que pueden ser tan femeninas o tan gentleman como se quiera, de acuerdo a lo que se busque en cada look.

LA ARTESANÍA Y LOS DETALLES NO PASAN DE MODA

Este “menos es más” del que hablamos anteriormente en el que se prima la portabilidad acentúa ese aire “timeless” que convierte a los zapatos de moda en piezas que aseguran su perdurabilidad en el tiempo. Sin embargo, esto no quiere decir que se traten de piezas aburridas o sin diseño. Nada más alejado de la realidad. Precisamente, estas tendencias unidas se enfocan en una nueva libertad que rompe límites, centradas en permitirnos expresar quiénes somos en nuestras pisadas y en los pequeños detalles. ¿Textiles estampados con estoperoles en sandalias de piel? ¡Por qué no! No hay reglas a la hora de demostrar nuestra autenticidad.

La mezcla de textil estampado, estoperoles y piel en sandalias planas marcan un look actual y en tendencia.

Aplicaciones, juegos de texturas, estampados y diversas siluetas crean piezas que marcan un statement y que generan conversación, reinterpretando la naturaleza en una mezcla única de materiales, texturas y elementos. La suavidad de la seda, el lujo de la piel natural y la fuerza de los terminados metálicos conviven y convergen en sandalias gladiadoras o mules de diseño único. Todo esto, sin romper con la comodidad como una máxima, con tacones anchos y bajos o kitten heels.

La naturaleza reina en estampados florales, en contraste con la textura metalizada en los tacones de estos mules de Prada.

EL REGRESO DE LA MODA DE LOS NOVENTA

El minimalismo y el regreso a la naturaleza fueron una constante durante la década de los 90 y ahora la podemos encontrar en la inspiración detrás de la paleta de colores. Tonos lila que recuerdan a campos de lavanda, azules tenues que atrapan la magia del cielo justo antes de que comience un atardecer marcan una paleta de colores que no sólo se ciñe a los tonos orgánicos más evidentes –marrones y tonos tierra–, pero que también toma toda la creatividad de la naturaleza y la integra entre sí a la perfección.

Una paleta de colores que toma su inspiración en la tierra y los campos de lavanda marca el calzado de esta temporada.

Un estilo urbano y minimalista, que toma su inspiración en la naturaleza, pero que no se limita a esos espacios, sino que los lleva a la ciudad con siluetas que, además, pueden pasar del día a la noche y de lo más casual a lo formal. ¿Playa o ciudad? ¿vestido o pantalón? Con estas tendencias, rompe las reglas y demuestra tu estilo, con la confianza de que irás marcando el paso con cada pisada. Conoce esta y otras tendencias en prada.mx

