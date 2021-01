El abrigo rosa de la nieta de Biden que vas a querer

Las bajas temperaturas de Washington D.C. hicieron que la investidura presidencial de Joe Biden diera muestra de todo tipo de abrigos. Desde los sobrios pero muy chic, como los de Michelle Obama y Kamala Harris, el elegante diseño hecho a la medida de Jill Biden, y entre las más jóvenes no faltaron los diseños que capturaron todas las miradas. Si la hijastra de Kamala partía plaza con un muy estiloso abrigo de Miu Miu, era imposible no notar el espectacular look de Natalie Biden, nieta del nuevo presidente de Estados Unidos.

La jovencita llamó especialmente la atención al llevar un total pink look, un color que no se esperaba ver en una ceremonia de este tipo, pero que fue muy atinado para agregarle un toque de juventud al momento. Se ha reportado que el vistoso abrigo era de la firma Lafayette 148, que entre su catálogo tiene un diseño muy similar, modelo Dawson, con un precio de $27,197 pesos mexicanos. Aunque de momento, en la página de la firma solo se encuentra en terracota, existe otro modelo en el mismo tono del look de Natalie, quien para mantener un hilo conductor en su look, lució guantes y cubrebocas exactamente en el mismo color.

Natalie es la hija de Beau Biden, quien desgraciadamente falleció hace algunos años a causa del cáncer de cerebro que padecía. Aunque, a sus 16 años, es mucho más reservada que sus primas, hijas de Hunter, Natalie es especialmente cercana a sus abuelos, acompañándolos en la campaña presidencial y dando un discurso sobre Jill en la convención demócrata del año pasado. Natalie suele aparecer junto a sus primas, Naomi, Finnegan y Maisy -quien fue especialmente cercana a Sasha Obama desde su niñez, pues estudiaron juntas-. Además de estas cuatro chicas, Joe es abuelo de Robert, hermano de Naomi que prefiere mantenerse alejado del ojo público, y Beau, el bebé que acaba de tener Hunter.

Junto a sus tres primas, Natalie ha concedido entrevistas sobre su abuelo, siempre expresándose de él con enorme cariño. “Le preocupaba cómo le iba a afectar a sus hijos”, dijo la joven a PBS sobre la decisión que su abuelo tomó de volver a postularse como presidente, “Le dijimos que iba a ser candidato y que no íbamos a aceptar un no como respuesta”.

