La familia de Stella Tennant ha dado a conocer la trágica causa del fallecimiento de la modelo

Hace unos días, el mundo de la moda sufrió un durísimo golpe ante el fallecimiento de la modelo Stella Tennant. Solamente unos días después de que cumpliera 50 años, se daba a conocer la muerte de quien fuera musa de Karl Lagerfeld, Gianni Versace y muchos otros que encontraron en ella la inspiración perfecta para sus creaciones. Con enorme pesar, la familia de la aristócrata modelo ha dado a conocer que, desafortunadamente, Stella se quitó la vida en su casa de Duns, en Escocia, después de haber pasado por un período difícil.

“Nos ha honrado el desborde de mensajes de condolencias y apoyo desde la muerte de Stella. Fue un alma hermosa, adorada por su familia cercana y buenos amigos, una mujer sensible y talentosa de quien la creatividad, inteligencia y humor tocó a tantos”, comienza el escrito que su familia compartió con The Telegraph, “Stella no había estado bien por un tiempo. Así que es con enorme pesar y desesperación que ella sintió que no podía continuar, a pesar del amor de aquellos cercanos a ella. En duelo por la pérdida de Stella, su familia renueva la sentida petición de que continúe el respeto a su privacidad”.

Según reportan medios británicos, la familia decidió emitir este comunicado para crear consciencia de los problemas de salud mental. Fue el pasado 22 de diciembre que a través de un comunicado a The Guardian, se dio a conocer la muerte de quien fuera una de las embajadoras más reconocidas de Chanel. “Es con enorme pesar que anunciamos la muerte repentina de Stella Tennant el 22 de diciembre del 2020. Stella fue una mujer maravillosa y una inspiración para todos nosotros. Será fuertemente extrañada. Su familia pide que se respete su privacidad. Los arreglos para el servicio memorial serán anunciados más adelante”, se leía en ese primer mensaje.

A Stella le sobreviven su exesposo, David Lasnet -con quien estuvo casada desde 1999 y de quien anunció su separación el año pasado-, y sus cuatro hijos, Marcel, Cecily, Jasmine e Iris, que van de los 15 a los 22 años. La modelo era la nieta del Duque de Devonshire, comenzó su carrera en los años 90s, cuando su primera sesión de fotos terminó en una de las ediciones de Vogue, desde entonces, nunca dejó de trabajar. Sus últimos desfiles fueron apenas la temporada pasada, en la que demostró que su talento iba más allá de los límites de tiempo sobre los que se suele regir la industria.

Las reacciones ante su partida

El anuncio de su fallecimiento trajo consigo una ola de reacciones por parte del mundo de la moda. Las grandes firmas con las que trabajó, diseñadores y compañeras de profesión tomaron sus redes sociales para despedir a Stella con sentidos mensajes. “Stella Tennant una muestra de clase en todos los sentidos. Humilde, leal, prácticamente balanceada, una belleza particular dentro y fuera, fuiste una de las buenas, nunca nos alejamos cuando dejábamos de vernos, siempre retomando en donde nos habíamos quedado. Natural y el epítome de gracia, incluso cuando te sentaras en un rincón a tejer. Un ángel atemporal entre nosotros. Mis más profundas condolencias a tus hermosos hijos, familia y seres queridos. Ícono, siempre te vamos a extrañar. RIP”, escribió Naomi Campbell, encabezando algunos de los emocionantes mensajes que incluyeron las condolencias de Cindy Crawford, Stella McCartney y firmas como Chanel y Versace.

