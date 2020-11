EXCLUSIVA Ester Expósito nos cuenta sobre su meteórico ascenso a la fama, su influencia en las redes sociales, las claves de estilo y su relación con la casa BVLGARI

Ester Expósito es una de las actrices más jóvenes y prometedoras del espectáculo. Ha logrado destacar no solo gracias a su belleza y talento, sino que además domina las redes con sus más de 26 millones de seguidores en Instagram. Conocida por su personaje de Carmen Rosón en la serie de Netflix, Élite, Ester vive uno de los momentos más importantes de su vida, tanto en el plano profesional -fue fichada recientemente por el mexicano Manolo Caro para actuar junto a actrices de la talla de Carmen Maura en el drama Alguien tiene que morir, además de convertirse en la cara de la casa joyera italiana Bulgari-, como en el personal, ya que se encuentra disfrutando uno de los momentos más dulces de la mano de su pareja sentimental, el actor mexicano Alejandro Speitzer. Posando en exclusiva para ¡HOLA! desde Italia y con fotos que te presentamos en exclusiva para hola.com, Ester nos cuenta cómo cierra este año, sus mayores desafíos y lo que viene para ella en el futuro.

NOCHE EN LA ÓPERA. Una cita para la que la actriz ha elegido: collar Serpenti en oro blanco, rubíes y diamantes; pendientes, en oro blanco, de la misma colección, y anillo en oro rosa, con piedras preciosas. Todo de alta joyería de Bulgari

LA ENTREVISTA

-¿Alguna vez soñaste con alcanzar un éxito y una popularidad como la que tienes ahora?

-La popularidad nunca fue un objetivo. Es un efecto colateral que tiene formar parte de proyectos con gran éxito. Pero formar parte de proyectos de calidad y que lleguen a la gente por supuesto que sí tenía muchas ganas.

-¿Has renunciado a mucho por tu profesión?

-Sí, pero como en cualquier otro trabajo. El tiempo que le he dedicado a mi profesión lo he hecho con gusto. Entregarme a esto es algo que me ha pedido el cuerpo siempre.

-Tienes casi 26 millones de seguidores, ¿has sentido el peso de ‘influir’ o ser un referente para tantas personas?

-Intento no verlo como una responsabilidad. Para mí, Instagram (mi única red social) es una herramienta de trabajo y de conexión con la gente. También aprovecho la plataforma para dar voz a los que la necesitan y para fomentar la lucha de causas o movimientos que considero imprescindibles.

-¿Cómo te has sentido al posar con estas joyas de Bulgari?

-Es una firma a la que me siento muy afín por sus diseños e inspiraciones, por lo que me encuentro muy cómoda e ilusionada trabajando con ellos. Tuve la ocasión de estar en el taller viendo el ‘paso a paso’ y el trabajo y tiempo que hay detrás, y me produjo gran fascinación.

-¿Qué te inspira esta nueva colección de la firma italiana?

-Elegancia, color, vitalidad, efervescencia y excelencia.

LUJO PALACIEGO. Ester lleva tres piezas de la colección Barocko: collar en oro amarillo, con rubelitas, amatistas y diamantes; pulsera en oro amarillo y piedras preciosas, y anillo coordinado. Todo de Bulgari.

-¿Cuál es tu piedra favorita?

-La esmeralda. Tengo mucha conexión con el color verde, me inspira cosas ancladas en mi memoria, y es el color de ojos de mi padre y el mío, por lo que no puedo evitar sentirme atraída por esta piedra preciosa.

-¿Tienes alguna joya con un valor sentimental especial?

-Cuando mi padre volvía de algún viaje, siempre me traía pendientes con motivos marinos y los guardo con especial cariño.

-¿Qué básicos no pueden faltar en tu fondo de armario?

-Chamarras cortas de cuero, crop tops, mom jeans, tenis y taconazos.

EL PODER DEL VERDE. En esta imagen, Ester apuesta por este color y posa con: Sautoir Heritage en oro con rubíes, esmeraldas y diamantes, y anillo en oro amarillo, con piedras preciosas, de Bulgari.

-Como actriz que eres, tu imagen es importante, ¿te cuidas mucho?

-Intento entrenar dos o tres veces por semana, simplemente por mantenerme activa y tener una vía de desconexión.

-¿Cómo estás viviendo esta segunda ola de pandemia?

-Con angustia e impotencia por todas las familias que están sufriendo. Tengo ansia porque esto mejore pronto y la gente pueda recuperar su vida, trabajo y tranquilidad.

-¿Cómo te gustaría verte dentro de diez años?

-Trabajando y viajando mucho, y siendo feliz en compañía de mi gente.

