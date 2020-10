Martha Debayle confiesa: 'Hasta los 35 años logré reconciliarme con mi cuerpo'

No hay famosa que transmita tanta seguridad como Martha Debayle... lo curioso es que esto no siempre fue así. Como nunca antes, la conductora reveló en exclusiva a La Hora ¡Hola! de HOLA TV, las inseguridades que sintió con respecto a su figura, mismas que superó a los 35, logrando su mejor versión (y la más estilosa) con el paso del tiempo, como bien suele presumir en sus redes, en las que se ha convertido en toda una inspiración para sus millones de fans.

Aunque ahora es una de las famosas más aventureras y radicales, cuando se trata de crear looks, Martha confesó que las inseguridades que sentía respecto a su cuerpo la detuvieron a conseguir el estilo por el que tanto se distingue en el presente, pues solía preocuparse más en su cuerpo petite y curvilíneo que en disfrutar de la moda como lo hace ahora. Sin embargo, fue hasta los 35 que comenzó a experimentar y a lograr la versión tan querida y conocida por sus fans, al empoderarse e impulsarse en todos los sentidos.

"Yo, durante muchos años, crecí como muy consciente de mi cuerpo, de mis curvas, de mi cadera, de mis nalgas; tapándome aquello, exponiéndome lo otro, y sintiendo que solo me podía poner ciertas cosas que disimularan esa figura de reloj de arena que tenemos muchas de nosotras. ¿Y sabes qué? Me tomó muchos años, te puedo decir que hasta los 35, reconciliarme con mi cuerpo, con mi estatura, con el estilo que tengo, con las curvas que tengo, y atrever a ponerme cosas nuevas, y creo que desde hace 18 años, ha sido sumamente liberador", comentó.

Empoderada, y lista para más

El tiempo y la experiencia hicieron que Martha apreciara su figura, algo que ahora resulta más que evidente al destacar sus curvas en looks con estampados o colores vistosos, así como diseños con mucho volumen o dramáticos. Y fue justo su conocimiento en moda, así como el furor que siempre suele despertar con sus looks, lo que motivaron a Martha a lanzar una colaboración con Ivonne, en la que busca reflejar esto, además de elevar el glamour después de la cuarentena.

"Llevamos tantos meses sin vestirnos, sin sentirnos espectaculares, sin poder salir a la calle y experimentar nuestra sensacionalidad en todo su esplendor que dije, hay que hacer una colección de ropa, nuevamente este año, igual que el pasado, inspirado en ropa que te haga sentir súper glamourosa, súper increíble, y como dirían los gringos, Like a billion dollars", comentó de esta colección que estará disponible el 20 de octubre, a través de Liverpool.

El mejor consejo para ser la más chic

Gracias a su nueva faceta como diseñadora, además de ser toda una influencer para miles, Martha ha aprendido de sus inseguridades, para alentar a las mujeres a no detenerse como ella lo hizo en algún punto de su vida, y atreverse a más.

"Mi más grande deseo es que hoy disfruten su edad, disfruten sus curvas, disfruten lo que Dios les dio, se sientan sensacionales y cómodas en su propia piel, y no pierdan tanto tiempo como perdí yo, poniéndose cosas que las hagan sentir espectaculares. Abran su corazón, empiecen con una pieza, pruébense las cosas que dicen ‘Uy, no… eso jamás me lo pondría. ¿Cómo me voy a poner esos pantalones de lentejuelas que trae Martha?’. Pero si yo esto me lo pongo con un blazer negro, lo equilibro, o a lo mejor con un suéter, o con una chamarrita, el look es totalmente diferente. Entonces, creo que lo primero que tienen que hacer es atreverse a probarse cosas que nunca se imaginarían que se les ven bien, porque en una de esas, la vida les da una sorpresa", comentó en esta entrevista.

¿Quieres saber qué otros consejos dio la famosa de la nueva etapa que está viviendo? ¡Da click en el video!