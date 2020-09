Checklist de boda: Los consejos indispensables que toda novia debe seguir para su gran día

Sí, probablemente sea uno de tus grandes y más memorables días, lo sabemos. También sabemos que por más que mantengas la calma, los nervios te pueden traicionar y provocar que se te olviden algunas cosas importantes. Así que nos dimos a la tarea de platicar con una novia poco tiempo después de su boda y una diseñadora de vestidos nupciales para realizar una lista de consejos y trucos que te servirán como una guía a la cual recurrir a pocas horas de tu gran día para asegurarte que tienes todo bajo control. ¿Estás lista?:

-“Haz una revisión de pies a cabeza la noche antes de tu boda”, asegura Daniela Ferrari, quien ha vestido a novias por más de ocho años. “Comienza por la cabeza: tocado, aretes, collar, vestido planchado y colgado con buen espacio. Ramo, lencería correcta, liga y zapatos”. Julia, una de nuestras novias entrevistadas, por no haber hecho un checklist parecido, olvidó parte de su atuendo: “Mi vestido llevaba dos colas, pero el día de la boda olvidé ponerme una, igual me veía muy bien pero no revisé dos veces cómo debía ir el vestido”.

-Tu vestido a punto. Ya hablamos de que el vestido debe plancharse y colgarse en un espacio libre para que mantenga la mejor forma posible, aunque es importante recalcar que para el planchado, debes utilizar solo plancha de vapor, de las portátiles, para darle un acabado aún más perfecto. Si tu vestido tiene tul, Ferrari recomienda “rociar spray de alta fijación para el pelo a una distancia considerable a cada capa del tul. Esto hará que la tela permanezca en su forma adecuada”.

-Prepara tu kit. Aunque muchas veces esta tarea la resuelve la wedding planner, si prescindes de ella no dudes en preparar una pequeña bolsa con todo lo que sea necesario. “Para el retoque un rímel, blush y lápiz labial. Para el aliento, unas mentas o un spray. Un pañuelo bonito para limpiar las lágrimas (de felicidad). Queremos mantener todo al mínimo así que un buen consejo es mojar un algodón con tu perfume para que lo tengas a la mano y no sea muy voluminoso”. Daniela Ferrari recomienda hacer un pequeño sachet en donde puedas meter tus esenciales. “A mis novias les recomiendo que lleven, además, un pequeño frasco con aceite esencial de menta. Si te pones un par de gotas en la nariz, te ayudará a mantenerte despierta”, remata la diseñadora.

-No sufras con los zapatos. “Probablemente los zapatos sean nuevos, así que ráspalos un día antes para que no resbalen. Una buena forma de hormarlos es usarlos por lo menos tres veces antes del día de la boda, por un periodo de por lo menos tres horas”, menciona Ferrari. “Yo no me arriesgué”, menciona Edwina Trauwitz, quien recientemente celebró su boda. Ella se decidió por llevar zapatos con tacón corto y ancho para tener mejor movilidad. Como una tradición un poco fuera de lo común, Daniela menciona que “puedes colocar en tus zapatos un papelito con los nombres de tus amigas a quienes les deseas una boda próxima. Esto me parece una opción diferente si no quieres lanzar tu ramo”.

-Los pequeños grandes detalles. Para Ferrari, “este es un momento para realizar pequeños rituales que sean muy significativos para ti”. Por ello nos da algunas ideas que puedes hacer de último momento y que te harán sentir más segura: “Para recordar a quienes no están contigo, puedes colocar alguna foto o algo que simbolice su presencia en el ramo. Si tienes tiempo e inspiración, elabora una pequeña carta dedicada a tu novio para que la lea antes de la ceremonia. En otros países se acostumbran los votos, pero en muchos de Latinoamérica no, así que será un buen detalle. También puedes dedicar una carta a los papás del novio, agradeciéndoles por todo su apoyo y cariño. Este es un detalle que los hará sentir desde ahora parte del ritual”. Daniela también aconseja que algo de tu atuendo “sea lo suficientemente versátil para poderlo conservar y utilizar cada vez que festejes tu aniversario. Algún detalle que te recuerde y te transporte a ese momento mágico del enlace y que recuerdes año con año”. Una buena idea, de acuerdo a Ferrari son los zapatos: “Si utilizas zapatos blancos, esos se irán directo al armario, pero si los usas en otros tonos, probablemente sea esa pieza la que puedas utilizar en adelante”.

-Cuídate del frío. Este consejo cobra vital importancia para las novias de otoño. Edwina, nos confiesa que “me preparé con un abrigo, pero hubiera sido más útil alguna pashmina”. Daniela Ferrari enfatiza que “debe ser una pieza que te cubra pero que te dé movilidad, como un bolero de casimir”.

-Joyas a punto. Un día antes de tu boda, limpia la joyería que utilizarás para que luzca en plena forma. Un buen remedio casero, que deberás aplicar especialmente al anillo de compromiso -uno con el que seguro llevas ya algún tiempo-, es “colocar en un platito papel aluminio. Después vaciar un poco de vinagre y bicarbonato. Remojar la joya y después cepillarla gentilmente con un cepillo de dientes de cerdas suaves”.

Estamos seguras que estos consejos de expertas te ayudarán a salir triunfante, más segura y preparada para dar ese gran paso. ¡Enhorabuena!