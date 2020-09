Homenaje a México: TOUS lanza una colección de joyería inspirada en nuestro país

Los mexicanos nacemos donde se nos da la gana”, afirmó alguna vez Chavela Vargas, originaria de Costa Rica. Y es que para sentirse mexicano, basta con enamorarse de este país que lo tiene todo. De sur a norte, su riqueza natural y cultural basta para enamorar a quien lo visita. Es el caso de la familia Tous, quienes después de posicionar a la marca de joyería y accesorios que lleva su mismo apellido como una de las marcas españolas más entrañables, decidieron expandir sus horizontes, eligiendo México como destino en 2001, después de probar suerte en países como Estados Unidos, Japón y Alemania.

El puente que ha tejido entre estos dos países hermanos se materializa en esta ocasión con la colección Cachito Mío, que nace en 2019 y que consiste en una serie de piezas de edición limitada inspiradas en México y su cultura, con el objetivo de dar la posibilidad a los amantes de México a llevar un cachito de nuestra tierra adonde quiera que vayan. Para la edición de 2020, la colección se divide en tres entregas. La primera parte de esta colección, Cachito de mi corazón, lanza una pulsera con cordón de tela roja con una serie de colgantes que incluyen un colibrí, símbolo de buena suerte y unos dijes y aretes de oso, en plata esmaltada, con trajes típicos mexicanos que buscan celebrar las fiestas del mes patrio. Esta edición ya la podemos encontrar en tienda.

La segunda parte Cachito de mi alma que la conoceremos en octubre, se inspira en la tradición de Día de Muertos, se crea con la intención de festejar a todos lo que han marcado nuestras vidas y siguen siendo parte de nuestra alma, aunque ya no estén aquí.

Para cerrar con broche de oro esta colección, la familia Tous rinde homenaje a la Virgen de Guadalupe, con Cachito de Esperanza. “Hace cuatro o cinco años pude visitar a la Virgen y para mí fue un regalo. Me pareció que ese encuentro me conectaba mucho más con México y entendí esa pasión que desata. Con mucho respeto, hemos hecho este pequeño homenaje”, confesó a ¡HOLA! Rosa Tous, vicepresidenta corporativa de la marca.

En un reciente encuentro con Rosa Tous en México -en el que se hizo acompañar de Michelle Salas, embajadora de la marca en el país-, compartió con nosotros que “México es un país en el que siempre me he sentido bien tratada. Me encanta su gente, la comida, su cultura… todo. Siempre que vengo lo hago con mucho gusto”.