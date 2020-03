Eiza González sorprende llevando al diseñador favorito de Lady Gaga

Sin duda alguna, Eiza González es unas de las it girls que siempre marcan tendencia con sus looks. Y para el photocall de su más reciente película Bloodshot -en la que comparte créditos con Vin Diesel, Lamorne Morris y Sam Heughan-, la bella actriz mexicana dejó en claro que los 2000 están de vuelta. Y es que Eiza acudió al evento con un look con el que de inmediato nos transportó al inicio del milenio, luciendo elegante y sofisticada, pero al mismo tiempo casual y relajada.

Para esta ocasión, la exprotagonista de telenovelas optó por un blusón rosa pastel de Brandon Maxwell, uno de los diseñadores favoritos de Lady Gaga, que a simple vista pareciera un vestido largo de cola, pero que al mismo tiempo deja al descubierto su abdomen, tal y como la moda de los 2000 lo dictaba. La actriz complementó su look con unos jeans claros de tiro alto y unas sandalias de tiras doradas.

Aunque con su elección Eiza González nos llevó de vuelta a la época dorada de las cantantes rubias del pop, el look que presentó en esta ocasión tiene fuertes detalles de modernidad que en los 2000 hubieran sido impensables. Y es que, sin duda alguna, la tendencia en el maquillaje actualmente es más natural y poco cargado, al contrario de los colores vibrantes que se utilizaban en aquel entonces. Lo mismo sucede con sus jeans de tiro alto, pues al inicio del milenio la moda dictaba que los pantalones de tiro bajo eran lo correcto.

Por otro lado, la actriz sorprendió a sus seguidores hace unos días la dejar en el olvido su larga cabellera y optar por un corte más moderno que poco a poco se ha hecho popular entre las celebridades: un bob. Pues bien, con este nuevo estilo de pelo, la artista de 30 años terminó por darle a su imagen un toque de nostalgia noventero, pero al mismo tiempo luciendo como lo marcan las nuevas tendencias.

El look Eiza bien podría ser uno de los que tanto llamó la atención de las it girls de hace 20 años. De hecho, Britney Spears usó algo parecido durante la premiere de su película Crossroads en febrero de 2002, o Alicia Keys durante la entrega del Grammy de 2004.

