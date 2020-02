Galilea Montijo y su increíble look rosado con el que sorprendió en 'Mira Quién Baila' La presentadora lució hermosa durante su presentación en el reality

El gran estilo de Galilea Montijo es innegable y en cada aparición que hace queda demostrado. Todos los días logra sorprender con sus increíbles looks que suele compartir en sus redes sociales, dejando en claro que para ella la moda es toda una religión. Tal y como sucedió durante su presencia en la gran final del programa Mira Quién Baila, al que la presentadora asistió como invitada especial. Como era de esperarse, la tapatía hizo gala de su buen gusto y sorprendió a sus seguidores con un increíble look rosado que no ha dejado a nadie indiferente.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de sus redes sociales, Galilea compartió algunos vistazos del diseño que eligió para esta noche especial, con el que lució simplemente espectacular. La presentadora optó por un vestido largo de tul rosa de la casa de modas Shahira Lasheen , el cual tiene algunas aplicaciones en la falda de número y signos matemáticos. A la altura de la cintura tiene un cinturón negro y un escote con transparencias.

Para complementar su romántico y divertido look, la conductora del programa Hoy llevó un maquillaje al tono de su vestido, en donde las sombras de sus ojos fueron las protagonistas. Además, llevó el cabello recogido en un chongo y accesorios en color plata de Charlie Lapson. Sin temor a equivocarnos, este ha sido uno de los mejores looks que la presentadora ha mostrado en sus apariciones en la televisión, a pesar de que siempre luce hermosa y con mucho estilo.

VER GALERÍA

Galilea es la inspiración para muchas mujeres que buscan verse bien. Todos los días comparte en sus redes sociales algunos vistazos de los atuendos que usa frente a las cámaras del programa Hoy, los cuales siempre terminan causando revuelo entre sus fans, quienes siempre le piden consejos sobre moda y la llenan de halagos en la sección de comentarios.

La presencia de Galilea Montijo en Mira Quién Baila tiene poderosas razones. Y es que el próximo 22 de marzo llegará a las pantallas de Univision la nueva temporada de Pequeños Gigantes USA, de la cual es la presentadora titular, por lo que esta noche el equipo del reality de baile entregó la estafeta al equipo del programa infantil.

VER GALERÍA