¿Acaso Bella Hadid tiene una cuenta de Instagram secreta? Eso se lo revela a Michael Kors

Navidad es una época de dar y recibir regalos… ¡pero también secretos así como confesiones! Bella Hadid sorprendió a sus millones de fans al caer bajo el encanto del diseñador Michael Kors, y hacer mil y un revelaciones tanto de su vida como de sus redes y más, durante una moderna escapada en la nieve llamada Kors Commute Holiday 2019. Derrochando estilo así como carisma, tanto Bella como el visionario emprendieron un viaje en dos motos de nieve -con el icónico logo de la marca-, en la pendiente de una montaña… algo que podría parecer un tanto peligroso, pero para tranquilidad de muchos, solo fue una simulación de lo más divertida así como dinámica para su nueva campaña. Bella lució impecable con el look perfecto para otoño e invierno compuesto de un top con cuello alto en blanco y negro; con diseño asimétrico, que combinó con un chaleco efecto vinilo el cual le dio un giro de lo más moderno a su apariencia -y que sin duda, se convertirá en una pieza de las más pedidas en la carta de deseos de Santa Claus-. Desde las mejores películas de navidad, hasta los mejores regalos y momentos con fans, fueron algunas de las confesiones de Bella a Michael. Eso sí, la pregunta más divertida -y curiosa- fue cuando el reconocido diseñador le preguntó si tenía un finsta, una cuenta 'fantasma' y falsa, en la que se suelen publicar fotos o pensamientos que no se compartirían en el Instagram principal. “Tal vez sí, tal vez no. Tendrás que averiguarlo después, querido”, confesó Bella con diversión. ¿Quieres saberlo todo de este emocionante encuentro? ¡Da clic en el siguiente video!