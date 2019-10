El disfraz más sexy de Halloween por Michelle Salas

Un disfraz… ¿creado con lencería? ¡Eso está aprobado por Michelle Salas! Así lo demostró la socialité de 30 años, quien volvió a causar todo un furor en Instagram -como suele hacerlo con sus looks llenos de glam-, al compartir el más reciente que usó para los festejos de Halloween, derrochando sofisticación, originalidad… ¡y también toque sexy!

Y aunque bien podría parecer un look inspirado por Selena Quintanilla, la famosa confesó que la idea detrás de este look vino de Circo Loco, impactando en un body diseño bustier con estrellas y cristales de Victoria's Secret, que combinó con una falda en efecto vinilo, botas arriba de la rodilla, cinturón de Blow The Belt y gorro de Goorin Bros.

La sexy postal con las calles de Nueva York de fondo, de inmediato conquistó a los fans de Michelle, quienes aplaudieron su estilo así como actitud decidida, al posar reflejando seguridad mientras tomaba su gorrita y parte de su cinturón que potenció el glam del disfraz.

Eso sí… no es la primera vez en la que Michelle convierte su lencería en ropa de día a día, al resaltar su figura en bustiers con incrustaciones, encaje, entre otros detalles más, para fiestas, cocteles o incluso alfombras rojas, como bien lo demostró al impactar en body con diseño corsé y cristales que combinó con unos pantalones de piel y tacones metálicos en la red carpet del Victoria’s Secret Fashion Show.

¿Lo mejor? Es que esta marca ofrece mil y un piezas en diferentes colores, diseños y texturas, ideales no solo para adaptarlas en esta época -y lograr disfraces de lo más sexy así como radicales, sino también para otros momentos especiales. Y a ti… ¿qué te pareció la vestimenta con la que la blogger causó revuelo en La Gran Manzana?

