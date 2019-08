Yalitza Aparicio y su espectacular vestido amarillo... ¿con un guiño a Eiza González?

Quien diga que el amarillo no puede ser un color de lo más sofisticado… ¡es porque no ha visto el look de Yalitza Aparicio! Y continuando su racha de éxitos en la alfombra roja, la mexicana volvió a dar toda una clase de estilo en lo que bien podría ser uno de sus vestidos más sexy y elegantes de todos los tiempos.

La oaxaqueña de 25 años causó todo un furor en las redes -sin proponérselo-, al compartir una foto en sus historias de Instagram junto a su compañera de la película Roma, Nancy García. En la tierna postal, ambas aparecen de lo más felices mientras se abrazan y sonríen a una cámara. "Con la amiga de aventuras...", comentó en dicha publicación.

VER GALERÍA

La actriz demostró que está en su mejor momento y no solo por su elegante look: un vestido amarillo estilo lencero que coordinó con unas sandalias con tacón blancas, sino por el resplandor que emanó de su piel perfecta, además de su sonrisa única y luminosa cabellera.

Al parecer, su gran amiga también sigue los pasos de la famosa, demostrando que su estilo se ha convertido en su inspiración, al optar por un vestido rosa mexicano con escote bajos los hombros y el mismo estilo de calzado que Yalitza: unas sandalias con tacón -pero en vez de blancas, Nancy optó por unas negras-.

¿Lo curioso? Es que este look hizo que muchos recordaran el icónico atuendo que otra compatriota de Yalitza eligió para uno de sus momentos más espectaculares: Eiza González, quien se convirtió en el blanco de todas las miradas durante la alfombra roja de los Premios Oscar del 2018, al presumir su figura en un ajustado outfit de Ralph Lauren.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

Eso sí… a diferencia de Eiza, Yalitza siguió fiel a su estilo clásico y minimalista, al elegir un look más holgado -y no tan ajustado-. ¿Lo cierto? Es que ambas mexicanas han dejado más que claro que este color es uno que debes tener en tu clóset… ¡sí o sí!

VER GALERÍA