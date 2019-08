El espectacular vestido con el que Michelle Salas arrasó en Mykonos

¡Toda una diosa del Olimpo! Así lució Michelle Salas en su escapada más reciente a Mykonos, convirtiéndose en el centro de todas las miradas gracias a su belleza, bronceado deslumbrante y vestido dorado que resaltó su silueta más fit así como estilizada que nunca.

La socialité de 30 años compartió una imagen en su cuenta de Instagram en la que aparece con el paisaje exótico de este lugar de fondo, en un vestido amarillo mostaza de un solo hombro, abertura en una pierna de Caravana Land. Michelle lo combinó con unas sandalias y bolsa de Palma Canaria así como unos lentes estilo cat-eye de Dita Eyewear.

VER GALERÍA

El look de inmediato causó toda una sensación entre sus amigos y fans, ganando más de 18 mil 'me gusta', así como halagos que destacaban el brillo de verano así como belleza de la famosa, quien dio toda una clase de estilo al hacer que el diseño vaporoso de su look resaltara su silueta al coordinarlo con un cinturón delgado.

Eso sí… si de frente, el vestido paralizó a miles, de espaldas impactó incluso más, al tener un escote de lo más pronunciado en la espalda, el cual dejó ver alguno de sus tatuajes así como parte de su torso. Y si se creía que Michelle ya no podía sorprender más con su toque sexy, la blogger decidió usar este look sin bra, un detalle que la hizo lucir de lo más natural y femenina.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

Michelle está disfrutando al máximo de su verano, dejando más que claro que es poseedora de una belleza única algo que reveló en otra imagen que compartió, en la que aparece acostada junto a varias amigas, presumiendo su espalda -y sobre todo booty- tonificado, mientras descansaba bajo el sol de Capri.

A ti... ¿qué te pareció el look de Michelle en Mykonos?

VER GALERÍA