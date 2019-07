Ya puedes usar el épico vestido con el que Jennifer Lopez hizo historia... ¡en tus zapatos!

El vestido más mediático de todos los tiempos ya se puede usar… ¡y en forma de calzado! Así lo demostró Versace, la marca que diseñó el look de Jennifer Lopez para los Premios Grammy 2000, el cual no solo se convirtió en el más buscado de todos los tiempos -originando incluso el nacimiento de Google Images-, sino que convirtió a la famosa como la reina de las alfombras rojas gracias a su belleza, glam y sensualidad.

Pero... ¿por qué convertir el tan popular vestido en unos tenis que todos puedan usar? Todo gracias al próximo cumpleaños número 50 de JLo, razón por la que la marca italiana decidió unir fuerzas con Concepts, para hacerle este homenaje. La pieza es de edición limitada, se llama Versace Chain Reaction, y cuesta 20 mil 484 pesos aproximadamente.

¿Lo curioso? Es que los tenis no solo poseen el icónico estampado del vestido -con hojas y maleza verde-, sino también el escote bastante pronunciado de éste, el cual está integrado al centro de dicha pieza en tono nude y con efecto acolchado. El calzado también tiene una plataforma con diseño de cadena así como una medusa en la parte trasera, la cual es el sello distintivo de Versace, así como la palabra Amor grabada en braille.

Jennifer se consolidó como reina de las alfombras rojas en esa entrega, al llegar con un vestido esmeralda con estampado inspirado en la jungla, transparencias y un escote tan pronunciado que no solo reveló parte de su torso, sino incluso su abdomen tonificado... un look que fue improvisado.

Jennifer recordó con humor la preocupación de su estilista, a quien no había visto por filmar la película Experta en Bodas, además de grabar música y más. “El día de los Grammy me estaba arreglando; peinando y maquillando y usualmente… Si vas a una prueba de vestuario mía puedes ver muchos vestidos y una centena de zapatos… es una locura; hay tantas opciones pero ese día no… solo teníamos la opción de dos vestidos: uno blanco y el otro era el Versace. Mi estilista me dijo que debía usar el blanco porque el otro ya había sido visto muchas veces… Donatella ya lo había usado”, confesó en su canal de Youtube... ¡y por fortuna se decidió por el look que cambió la historia de internet y las red carpets!