Odalys Ramírez y el jumpsuit rosa con el que presumió su figura

Solo han pasado 3 meses desde que se convirtió en madre por segunda ocasión… ¡pero ya posee una micro cintura de impacto! Así lo demostró Odalys Ramírez, quien sorprendió a su millón de seguidores en Instagram, al compartir una foto de uno de sus looks más ajustados que ha usado hasta el momento.

La conductora de 35 años posó con el carisma que tanto la caracteriza, al levantar sus dos brazos mientras sonreía a la cámara y presumía el estiloso outfit que usó para el programa Al Aire Con Paola. ¿El look con el que causó todo un furor? Un jumpsuit rosa con escote bajos los hombros, encaje y corte acampanado, el cual dejó ver su figura estilizada gracias a su diseño bastante ajustado.

La imagen de inmediato causó todo un furor entre sus seguidores, ganando más de 20 mil 'me gusta', así como un centenar de comentarios en los que halagaban la belleza así como silueta de Odalys, quien a pesar del corto tiempo que ha pasado desde la llegada de Rocco Borghetti, su figura luce más tonificada que antes.

Esto quedó más que demostrado con otro de sus outfits más recientes, al presumir su cintura y también piernas kilométricas en un mini vestido naranja con holanes, el cual dejó más que claro que la tendencia neón es una de las más fuertes del momento.

La figura de Odalys no es obra de la casualidad, pues la famosa no solo hizo un reto para regresar a su peso normal, sino que también suele compartir su dieta así como trucos para no romperla, además de hacer ejercicio casi todos los días, cuando su apretada agenda se lo permite. Esto sin duda se refleja en su físico, al lucir mejor que antes de darle la bienvenida a su segundo hijo, algo que mostró en otro de sus ajustados looks: un vestido negro strapless con detalles blancos, holanes y abertura en la pierna -que sin duda le dio un toque bastante flamenco y femenino-.

