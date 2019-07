El vestido con el que Vanessa Huppenkothen impactó en Inglaterra

Las rayas no son solo una de las tendencias perfectas para le temporada… ¡sino también uno de los detalles más elegantes! Así lo demostró Vanessa Huppenkothen, quien se convirtió en el centro de todas las miradas en Inglaterra, con el que podría ser uno de los looks más femeninos que ha usado.

Su outfit glam no fue para menos, pues la conductora de 33 años asistió a unos de los eventos más famosos: la Real Regata de Henley, un momento que capturó en una imagen que compartió en su cuenta de Instagram, en donde aparece de lo más feliz arriba de un bote, con un vestido morado con rayas lilas, el cual estilizó al máximo su figura gracias al cinturón que tenía integrado.

La divertida postal ganó más de 15 mil 'me gusta', así como un sinfín de halagos de sus fans quienes resaltaron no solo su carisma y chispa que tanto cautivan, sino también su belleza al natural, esto al optar por un recogido desenfadado, además de no llevar maquillaje.

Pero… ¿cuál fue el secreto detrás del éxito del vestido? Todo gracias a las rayas en varias direcciones, las cuales le dieron un giro moderno a la tendencia. El toque final de la conductora fue coordinar su look con unos zapatos estilo oxford metálicos, los cuales se han convertido en sus nuevos aliados -y favoritos- para este viaje que realizó a Inglaterra.

Esto lo demostró en otro de sus looks que usó en Wimbledon, uno de los campeonatos más importantes al que asistió en un vestido azul claro, al que le dio un toque mucho más original gracias a sus deslumbrantes zapatos.

Y a ti… ¿qué te pareció la vestimenta que Vanessa eligió para la famosa regata?

