Salma Hayek y el traje de baño de Gucci con el que causó sensación

Los trajes de baño completos pueden ser más sexy que un bikini! Y así lo dejó más que claro Salma Hayek, quien se convirtió en el centro de todas las miradas durante sus vacaciones más recientes de verano, al presumir un look sexy, moderno… ¡y bastante lujoso!

La famosa de 52 años volvió a demostrar que el tiempo no pasa por ella en una foto que compartió en su cuenta de Instagram en la que aparece sonriendo acostada en un camastro y con las manos en la nuca en un traje de baño rojo de Gucci. “A veces las cosas no son como parecen”, comentó con humor en la divertida postal que ganó más de 500 mil 'me gusta'.

En pocos segundos, el traje de baño causó toda una sensación entre sus seguidores, al resaltar sus curvas gracias a su escote redondo y diseño ajustado. El logo grande de la firma italiana también resultó ser un detalle moderno así como glam, perfecto para esta temporada.

A pesar del diseño minimalista de dicho look, el precio podría resultar elevado para muchos, esto al costar 7 mil 397 pesos aproximadamente. Eso sí... gracias a su sencillez, la pieza podría convertirse en una inversión atemporal y muy versátil -al también poderse usar como body en un día a día-.

¿Lo mejor? No solo que se puede encontrar en otros colores como el blanco, rosa, azul metálico o crema, sino que también cuenta con tiras cruzadas así como un escote en la espalda, detalles bastante femeninos, lujosos y sexy, ideales para cualquier gusto o tipo de figura. Además, los traje de baños completos son perfectos para ocultar esas imperfecciones que podrían molestar a algunas.

Y a ti... ¿qué te pareció el look de Salma? ¿Te animarías a usarlo en este verano?

