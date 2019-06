Kourtney Kardashian y el brillante bikini con el que deslumbró

¡Las joyas ya no son lo único que brilla! Y así lo demostró Kourtney Kardashian, quien paralizó las redes no solo por presumir su figura tonificada a los 40 años, sino uno de sus bikinis más sexy -y resplandeciente- de todos los tiempos durante sus vacaciones más recientes a la playa.

La socialité compartió un video en su cuenta de Instagram en donde aparece acostada boca arriba en la arena, con los antebrazos apoyados mientras disfrutaba de las olas del mar. Y aunque la toma empieza enfocando las piernas tonificadas de Kourtney, después la mostró de lo más feliz así como relajada en la playa.

Kourtney dejó más que claro que es poseedora de una de las figuras más tonificadas de Hollywood en la foto destacada de dicho video al presumir un abdomen plano, demostrando que su dieta así como disciplina en el ejercicio valen la pena -por muy extremas que podrían parecer-.

La publicación ganó más de 5 millones de ‘me gusta’, así como un sinfín de comentarios en los que tanto fans como amigos halagaban su estiloso bikini de Danielle Guizio, pero sobre todo sus impactantes curvas, las cuales se han convertido en la inspiración fitness de miles.

El bikini modelo Lure no solo resaltará la belleza así como curvas de cualquiera que lo use -esto gracias al diseño de su copa-, sino también el bronceado al tener detalles metálicos de lo más sofisticados y lujosos. ¿Lo mejor? Es que el look pasó de los 5 mil 675 a 4 mil 529 pesos aproximadamente.

Y tú… ¿te animas a comprarlo para tus próximas vacaciones?

