El estiloso look -de 114 mil pesos- con el que Salma Hayek arrasó en el desfile de Saint Laurent

¡La reina de los desfiles afianzó su trono con su look más feroz! Así lo demostró Salma Hayek, quien demostró que en la moda quien no arriesga, no gana, al elegir uno de sus outfits más vistosos, glam y sexy de todos los tiempos.

La famosa de 52 años eligió un caftán en estampado de leopardo de Saint Laurent, así como un sombrero estilo fedora rojo -que combinó con su lipstick rojo- para el desfile de primavera de hombres de dicha marca, el cual se realizó en la playa de Malibú.

"Lista para el desfile de Saint Laurent en Malibú”, puso en una imagen que compartió en su cuenta de Instagram en la que aparece recargada en la pared con una mano, mientras agarra su cintura con la otra; viendo a la cámara mientras sonríe con discreción.

La sexy postal ganó más de 106 mil 'me gusta', así como varios comentarios de sus fans quienes halagaron su belleza -a prueba del tiempo-, y su estilo, el cual se ha convertido en todo un referente de su persona con el paso del tiempo.

Eso sí… la veracruzana adaptó la pieza hecha de seda -y con un precio de 114 mil 837 pesos-, al usarla arriba de un look negro, para así lograr unas transparencias más discretas así como elegantes durante el show. Y para darle el ‘toque Salma’ a su look, la famosa llevó su pelo suelto en ondas, así como varios collares dorados de diferentes largos así como diseños. A ti… ¿qué te pareció su outfit?

