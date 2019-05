Kylie Jenner y el vestido de 324 mil pesos con el que conquistó las redes

Ni un coche o viaje… Si eres Kylie Jenner y tienes más de 300 mil pesos en tu bolsillo, ¡lo primero que compras es un vestido! Y es que en su nuevo título como la millonaria más joven del mundo, la socialité y empresaria decidió consentirse y presumir no solo su fortuna sino su físico en uno de sus looks más lujosos.

¿La pieza de la que todos hablan? Un vestido naranja de lo más corto de Julien Macdonald, el cual resaltó la figura de la famosa tanto por su escote en V bastante pronunciado como por los cortes a la cintura -que presumieron sus curvas-, así como efecto transparente, esto por las cuentas neón colocadas una por una en su elegante look, las cuales crearon un efecto de piel de cocodrilo.

VER GALERÍA

¿Lo curioso? Es que la famosa de 21 años eligió este look no para una alfombra roja o un evento especial, sino para una cena en Los Ángeles, parando todo el tráfico en esta ciudad con su vistoso y sexy look.

“Escapa de lo ordinario”, comentó en una de las tres publicaciones que hizo de su outfit en Instagram, en donde compartió cada ángulo, así como pose del vestido digno de presumir -y que sin duda nunca será olvidado-. Cada una de las sexy postales recibió más de 3 millones de 'me gusta' por parte de sus seguidores, quienes las llenaron de comentarios positivos así como halagos -e incluso piropos-.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

La pieza pertenece a la colección de primavera 2019 de la marca, pero a diferencia de la modelo de pasarela, Kylie optó por una coleta alta recogida así como unos tacones de PVC de Yeezy, marca perteneciente al esposo de Kim Kardashian, Kanye West.

Eso sí... si el diseño sexy del atuendo impactó, más lo hizo su precio, al costar 324 mil 825 pesos. A ti… ¿qué te pareció el look que llevó Kylie para una cena entre amigos?

VER GALERÍA