Yalitza Aparicio y el vestido en animal print que todas querrán esta temporada

El nuevo objeto del deseo de la temporada es un vestido… ¡y su dueña es Yalitza Aparicio! La actriz de 25 años impuso tendencia desde Portofino, Italia, no solo por lucir uno de sus looks más estilosos, sino perfecto para cualquier figura, evento o incluso gusto al vestir.

¿Lo curioso? Es que fue su estilista, Sophie López, quien causó todo un furor en las redes, al publicar una historia en su cuenta de Instagram del sofisticado y glamuroso atuendo que Yalitza usó en su viaje relámpago a esta ciudad de ensueño, esto en el marco del Riviera International Film Festival. “¡Oye, chica!”, puso en la imagen que acompañó con un emoji de ojos en forma de corazón.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

El vestido -que ya está a punto de agotarse- es azul pastel con detalles en animal print negro de A.L.C. Para complementar su look, Yalitza usó unas sandalias con tacón y correa de Stella Luna, un look que resultó ser la mejor elección para el clima y paisaje de esta ciudad. Y con el humor que tanto la caracteriza, la famosa volvió a conquistar a los asistentes así como prensa de este festival. ¿Lo mejor? Es que el color de su look resaltó su larga cabellera, tez luminosa así como sofisticación.

VER GALERÍA

Pero, ¿en qué radica el éxito de esta pieza? No solo en su diseñó moderno y divertido, sino por su cuello muy deportivo así como cierre que tiene al frente, el cual puede subirse o bajarse un poco más, logrando un escote mucho más sexy si así se desea, o uno recatado.

Eso sí... el precio del look podría resultar un poco alto, al costar 10 mil 495 pesos aproximadamente. Sin embargo, resulta una muy buena inversión al ser una pieza lujosa, femenina, glamurosa y perfecta para cualquier momento, como bien lo demostró Yalitza en este viaje que sin duda nunca olvidará.

VER GALERÍA