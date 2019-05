Ivanka Trump y el estiloso traje azul pastel de 59 mil pesos

¡Un traje puede ser más femenino que un vestido! Y así lo demostró Ivanka Trump, quien lució más elegante, bella y alta que nunca en el que bien podría convertirse uno de sus outfits más sofisticados de todos los tiempos -y que sin duda se convertirá en la mayor inspiración para muchas-.

La socialité de 37 años asistió a un evento en Beverly Hills en donde arrasó con todas las miradas y no solo por su porte, elegancia -y altura de 1.80 metros-, sino también por su atuendo: un coordinado azul pastel compuesto por un saco y unos pantalones acampanados de Partow, que combinó con una camisa blanca así como unos stilettos de terciopelo.

Pero… ¿por qué este look funcionó -y fue todo un éxito-? Todo gracias al tono azul pastel de su conjunto, el cual no solo le dio mucha luminosidad a su rostro sino que también la hizo lucir más joven que nunca, resaltando su belleza así como resplandor de su larga cabellera rubia, la cual dejó suelta -de una forma bastante natural-, al peinarla en ondas.

Así lo demostró en una foto que compartió en su cuenta de Instagram, en la que aparece con varios empresarios, radiante y de lo más feliz. Su chispa así como carisma que siempre emana le hizo ganar más de 43 mil ‘me gusta’. “¡Una gran plática hoy en la Conferencia Global del instituto Milken, este 2019, sobre la inversión realizada en el crecimiento y adelantos para el trabajador estadounidense!”, comentó en dicha publicación.

Y no es para menos, pues el estiloso look hecho de seda y lana, tiene un costo de 59 mil 218 pesos aproximadamente, resaltando la silueta de quien lo use gracias al diseño ajustado que posee en la cintura. Los pantalones también favorecen a las figuras con curvas al ser de tiro alto, algo que también oculta la pancita así como cualquier otra imperfección.

A ti… ¿qué te pareció el look de Ivanka -del que todos hablan-?

