El accesorio de los 90 que Natalia Téllez trajo de vuelta -y que cuesta menos de 100 pesos-

Todo lo que se va… ¡regresa! Y eso se encargó de demostrarlo Natalia Téllez, quien trajo una tendencia de los noventa de vuelta, conquistando a todos sus seguidores con su estilo original, divertido y de lo más moderno -aún con esta pieza vintage-.

¿El accesorio que se convirtió en el nuevo objeto del deseo? Un collar de conchitas blancas que coordinó con un top corto de tejido y pantalones de mezclilla con diseño estilo cargo, los cuales resaltaron su micro cintura -potenciando sus curvas de paso- gracias a su tiro alto. Esto quedó más que demostrado en una foto que publicó en su cuenta de Instagram en la que aparece posando entre las icónicas lámparas del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, ciudad en donde se encuentra de paseo.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

Y si se pensaba que este look no podía ser más noventero, Natalia se encargó de mostrar lo contrario al coordinarlo con un suéter con tejido mexicano en negro y blanco, una pieza que también era de lo más popular en esta década. “Si me ven en la calle no me avienten a la tira, soy turista, tengo frío”, bromeó en dicha publicación.

VER GALERÍA

Pero… ¿por qué este viejo conocido es el nuevo accesorio del que Natalia no se puede separar? No solo por su precio -al costar menos de 100 pesos-, sino también por la innovación, frescura así como estilo radical que transmite, siendo una muy buena opción para darle un giro bohemio -pero bastante sofisticado- a cualquier look, como una camiseta blanca o un top de lo más sencillo.

¿Lo mejor? Es que si eres de las que conserva sus recuerdos de la infancia, ¡ya no tendrás que gastar en conseguir uno nuevo! Y tú… ¿te animas a usarlo en esta temporada?

VER GALERÍA