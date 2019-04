¿Qué piensa Naomi Campbell de los looks que Kim Kardashian imita? La socialité lo revela

Quien quiera ver una pelea, aquí no la hay… ¡ni la habrá! Eso fue lo que aseguró Kim Kardashian, quien después de convertirse en el blanco de muchas críticas por supuestamente ‘copiarle’ varios looks a la supermodelo, Naomi Campbell, la socialité decidió ponerle fin a esta rivalidad inexistente.

Y es que después de atrapar la atención de miles por llevar los mismos vestidos que la británica popularizó en los noventa, Kim admitió que Naomi siempre ha sido la inspiración detrás de estos, pues es la figura que más admira en el mundo fashionista. "Es chistoso porque la gente escribía de eso como si fuera algo escandaloso. Siempre he sido muy abierta de que ella es la musa de moda y estilo más importante. Tiene los mejores looks de pasarela”, confesó a People.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

Pero... ¿cuántos looks ha imitado? No solo uno ni dos, sino más de 7 pertenecientes a marcas como Versace, Azzedine Alaïa o Thierry Mugler, las cuales gracias a la popularidad de Kim, le facilitan los atuendos que desee. "Me siento muy bendecida de tener una relación tan buena con los diseñadores que me prestan algunos de los looks exactos”, dijo.

VER GALERÍA

Kim incluso afirmó que la amistad entre ella y Naomi es tan buen que ambas se ríen de las conjeturas que varios fans hacen sobre el estilo y elecciones de la socialité -algo que han demostrado en otras ocasiones, al disfrutar de su compañía en eventos o fiestas-.

"Ella y yo hemos hablado sobre esto y nos reímos de que se haya convertido en algo tan importante porque yo siempre he hablado con ella de frente sobre cómo siempre ha sido mi musa. Es literalmente una de las personas más hermosas e icónicas que me han inspirado en cuanto a moda -y belleza-, finalizó.

Y tú… ¿qué piensas de que Kim se siga inspirando en los looks de Naomi?

VER GALERÍA