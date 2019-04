Emma Roberts y las 4 tendencias en joyas más elegantes de esta temporada

¡La perfección está en los detalles… y en las joyas! Eso lo sabe muy bien Emma Roberts, quien no solo impactó al anunciar que es la nueva embajadora de Tous, sino también por revelar las tendencias en accesorios que causarán furor en esta temporada, las cuales además de darte un look sofisticado, resaltarán tu glam así como belleza.

1.-¡Las pulseras van arribas de la ropa! Así lo mostró la sobrina de Julia Roberts, quien logró un look divertido así como original al combinar un suéter rosa con esta pieza en oro arriba, algo perfecto para que las pulseras no queden ocultas en cualquier top que uses, además de resaltarlas con estilo.

2.-¡A brillar! ¿Quieres ser la más sofisticada de tu trabajo, grupo de amigas o cualquier momento importante? ¡Entonces consigue joyas con perlas! Así va otra de las tendencias que ha conquistado a miles, en la que se logra un look de lo más glam y clásico con aretes, anillos o collares que tengan perlas.

3.-Entre más vistosos, mejor. Esa es la regla a seguir cuando se trate de aretes, los cuales pueden ser largos y con pedrería colorida así como ear cuffs, los cuales -contrario a lo que se podría pensar-, siguen de moda… y más deslumbrantes que nunca.

4.-Uno nunca es suficiente. El toque minimalista quedó en el pasado.... y para esta temporada, nada como una serie de 3 collares -o más- para ser la más moderna, divertida y sofisticada. Los estilos o detalles pueden ser diferentes o también puedes elegir diseños que combinen entre sí.

Eso sí... las ya clásicas Tender Stories de Tous que Gwyneth Paltrow popularizó regresan con la batuta de Emma bajo el nombre de Stay Tender, reivindicando la ternura desde un punto de vista absolutamente espontáneo, divertido con varias acciones conmovedoras mientras suena Love Me Tender de Elvis Presley.

Sin duda, ¡el comienzo de una refrescante así como emocionante nueva etapa para Emma y la marca con el osito más tierno del mundo de la moda!