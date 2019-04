El accesorio de Dior con el que Kim Kardashian y Khloé rompieron la ley... ¿por?

¡Una revelación que nadie se esperaba! Al parecer eso es lo que muchos pensaron después de escuchar la impactante confesión que acaba de hacer Kim Kardashian, quien se sinceró al contar una de las historias más peculiares que ha vivido con su hermana menor, Khloé Kardashian.

Y es que durante unas vacaciones que la familia tomó hace algunos años, Kim admitió que ella y Khloé rompieron la ley al llevarse -sin pagar- unos lentes de Christian Dior, esto cuando eran adolescentes, hace poco más de dos décadas, una acción que había mantenido en secreto... hasta ahora.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

"Fuimos a Hawái y estaba una tienda Christian Dior y no había nadie trabajando. Estaba en medio de la naturaleza... una tienda vacía. Khloé realmente quería unos lentes Dior, entonces los tomó y nos fuimos", contó entre risas en una entrevista a Bustle.

Kim no confesó que pasó después de este inesperado momento, sin embargo, la socialité de 38 años y su hermana de 34 todavía tienen los lentes que se llevaron entre su gran colección de accesorios. "Esos lentes lo eran todo. Todavía los tengo y eran muy divertidos. Muy lindos", agregó Kim de la etapa ‘salvaje’ que vivió cuando era adolescente, en la que cometió decisiones de lo más impulsivas, como casarse por primera vez con el rapero Damon Thomas cuando tenía 20 años o hacer el polémico video no apto para menores.

Eso sí... no es la única vez que Kim se dejó llevar por sus sentimientos arrebatados pues la famosa reveló en su extinta app que, cuando era una niña, se llevó una pieza de maquillaje con la ayuda de una famosa amiga. "Cuando Nicole Richie y yo teníamos 11, fuimos a una tienda en Malibú y nos llevamos un lipstick. No me acuerdo el nombre del color, pero era un tono café".

VER GALERÍA