FASHION Ilse Salas, bienvenida la primavera

Con la primavera recién comenzada, muchas ya están ansiosas por conocer las nuevas tendencias para renovar su guardarropa, y para prepararse para el verano, que traerá temperaturas muy cálidas. Por ello, en esta imperdible edición de FASHION presentamos todo lo que necesita cualquier mujer fashionista para acaparar todas las miradas durante esta temporada. Y quién mejor para engalanar esta portada que la guapa y talentosa actriz mexicana Ilse Salas, quien esta se ha caracterizado por su autenticidad y estilo único.

¿Planeas ir de shopping? No lo hagas sin antes conocer los mejores looks para estos días bajo el sol, en los que la primavera nos regala un sinfín de colores que inspiran la temporada. Tonos, texturas, las prendas básicas y las no tan básicas, todo ello y más lo encontrarás en nuestras páginas. Y como no puede haber un outfit estiloso sin accesorios, este número incluye una larga y nutrida lista de las mejores piezas que puedes incluir en tu día a día. Pero no todo es sobre ropa, el rostro también requiere atención especial en esta temporada en la que el calor y la humedad hacen lo suyo en nuestra piel. Por esta razón el nuevo número de FASHION presenta todo lo necesario para lograr el maquillaje perfecto, además de las últimas tendencias a cargo de las reconocidas make up artists Sophie Turner y Lucy Boynton.

Y no nos olvidemos del pelo. En primavera, y sobre todo en el verano, el sol, la humedad y los productos de las piscinas pueden dañarlo, así que no debes perderte los consejos para mantenerlo sano. Y ya con una melena cuidada y espectacular, conoce las últimas tendencias en peinados para lucir impactante. Entérate esto y mucho más en el nuevo número de FASHION, ya disponible en puntos de venta, ¡no te lo pierdas!