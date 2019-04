Natalia Téllez y el look con el que querrás tener un chaleco desde ya

Quien diga que los chalecos no son femeninos… ¡es porque no ha visto el look más reciente de Natalia Téllez! Y es que la conductora no solo demostró que esta pieza sigue más en tendencia que nunca, sino que es el complemento perfecto que todas necesitan esta temporada para deslumbrar.

La conductora de 33 años dio toda una clase de estilo al publicar una foto en su cuenta de Instagram en la que aparece posando frente a un camper de lo que parece ser su nuevo proyecto de cine en el que dará vida al personaje de Ana. Y con la seguridad que siempre ha demostrado, Natalia aparece con un brazo cruzado mientras que el otro lo tiene en la barbilla. “Ella es Ana y llegó un día después de despedirme de Rebeca...por ende, ya no sé ni cómo me llamo”, confesó con humor.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

Y aunque su belleza así como estilizada figura impactaron de inmediato, su look no se quedó atrás, al lucir más clásica que nunca en un chaleco blanco que coordinó con un romper negro así como sandalias con tacón, resaltando sus piernas kilométricas.

¿Lo mejor? Es que los chalecos son el complemento ideal para resaltar la cintura y modelar mucho más la figura de cualquier mujer, sin restarle su estilo femenino -como muchos podrían pensar-. Y aunque existe con diseño estilo sastre, Natalia también se ha encargado de revelar que hay otros más, perfectos para cualquier estilo.

Un buen ejemplo de esto es el otro chaleco que usó hace algunas semanas, el cual tenía un diseño más holgado y en tejido, ideal para esos estilos más bohemios o relajados que desean adoptar la tendencia que la famosa acaba de imponer. Y a ti… ¿qué te pareció el look de Natalia? ¡Perfecto para la oficina o lucir estilosa en el calor de la temporada!

VER GALERÍA