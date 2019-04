La bolsa -de más de 383 mil pesos- que se convirtió en el juguete favorito de Stormi Webster

Aunque solo tiene 1 año… ¡ya sabe lo que es bueno y lujoso! Ese es el caso de Stormi Webster, la primogénita de Kylie Jenner quien causó todo un furor en las redes al convertir una de las bolsas más estilosas en su inseparable juguete -valorado en más de lo que cuesta un coche o viaje-.

Así lo mostró la socialité de 21 años quien compartió un tierno video en el aparece la peque caminando con la ayuda de su padre, el rapero Travis Scott, cargando con su mano izquierda una bolsita rosa de la exclusiva marca Hermès. Sin planearlo, Stormi cautivó el corazón de millones al mostrar una sonrisa grande y genuina por el lujoso accesorio que llevaba. “No soltaba esa bolsa”, comentó Kylie en dicha publicación en la que se puede ver cómo la peque jamás se separó de ésta, a pesar de que iba bajando unas escaleras.

La peque lució de lo más tierna en un mono de crochet así como sandalias doradas, esto durante las vacaciones más recientes que Kylie y Travis tomaron. ¿Lo curioso? Es que a pesar de que pasaba el tiempo, la peque seguía jugando con la bolsa, ante la fascinación de su madre, quien publicó una foto en donde Stormi aparece caminando con su brazo derecho levantado -mientras llevaba el accesorio fucsia que la enamoró-.

¿Toda una fashionista en potencia? Bien podría serlo y es que la tierna bebé quedó encantada del icónico modelo llamado Hermès Kelly II, el cual cuesta más de 383 mil pesos -a pesar de su pequeño tamaño de 20 centímetros-.

Y como bien lo reveló Kylie antes, esta bolsa se trata de un regalo de su media hermana mayor, Kourtney Kardashian. "Me dio esto, algo que creo que es súper lindo. Realmente me sorprendí, porque siento que a Kourtney no le importan los regalos de Navidad, entonces cuando me dio ésta el año pasado, fue muy especial", comentó la socialité en un video en el que presumió su gran colección de bolsas.

Y a ti… ¿qué te pareció el nuevo juguete de Stormi?

