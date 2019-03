¡No todo se trata de los 'likes'! Lady Kitty Spencer y lo que realmente piensa de las 'influencers'

No solo heredó la belleza de su tía, la Princesa Diana… ¡sino también su personalidad poderosa, determinada y feminista! Esa es la historia de Lady Kitty Spencer, quien a pesar de la fortuna de más de 2 mil millones de pesos que posee su padre, la británica sorprendió al trabajar en el mundo de la moda, convirtiéndose en toda una favorita e impulsora de tendencias.

"Simboliza mi independencia. Quiere decir que no tengo que depender o responderle a nadie. No puedo ser silenciada, menospreciada o amenazada", confesó en una entrevista a Harper's Bazaar, en donde agregó que trabajar le ha dado la oportunidad de equilibrar su vida, dándole el poder absoluto de ésta.

Y aunque la socialité se ha convertido en una influencer -sin proponérselo-, Kitty admite que disfruta más su vida en Sudáfrica, país al que emigró con su madre, Victoria Aitken, después de que se separara de su padre -y hermano de Lady Di-, Charles Spencer, conde de Spencer.

"A veces me doy cuenta que no he puesto nada por una semana o dos y mis números [de seguidores] cayeron. Suelo escuchar a gente decir 'Deberías de publicar fotos en árboles para cuando la gente vea toda tu cuenta'. O 'Para esta cantidad de fotos de modelaje, debe de haber una de ti haciendo ejercicio o una cocinando o una de la naturaleza'. Es una locura. No vivo mi vida así, nunca lo hice, ¡nunca lo haré! Publico lo que quiera, cuando quiera”, agregó en dicha entrevista.

Gracias a su belleza así como talento, Kitty se ha convertido en imagen de Bvlgari así como una de las modelos favoritas de Dolce & Gabbana, sin embargo, la británica estudió psicología, literatura inglesa y política en Ciudad del Cabo, además de hacer una maestría en Londres, relacionada al manejo de marcas de lujo.

¿Lo cierto? Es que la británica no solo heredó la belleza e intelecto de Lady Di, sino también su personalidad altruista, al siempre crear conciencia en cuanto a la igualdad femenina así como los derechos de las mujeres en el entorno laboral. Con solo 28 años… ¡Kitty sin duda está comenzando con el éxito y valentía que sin duda pondrían orgullosa a Diana!

