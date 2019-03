Kendall Jenner, Hailey Baldwin y más modelos recibieron más de 4 millones de pesos... ¡por asistir a una fiesta!

En lugar de pagar por entrar… ¡a ellas les dan dinero! O por lo menos si tu nombre es Kendall Jenner, Cara Delevingne o Hailey Baldwin, pues según varias fuentes, las supermodelos recibieron más de 4 millones de pesos por asistir a una fiesta en Nueva York.

Y es que para la apertura del hotel The Times Square Edition, Kendall, Cara, Hailey, entre otras modelos como Joan Smalls y Elsa Hosk recibieron la nada módica cantidad de 4 millones 801 mil 550 pesos, según lo reporta Page Six. Aunque los representantes de las famosas no han afirmado ni negado esta información, las modelos fueron captadas de lo más estilosas y divertidas en esta fiesta.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

¿Lo más sorprendente? Es que otras fuentes de dicho hotel aseguran que la suma que recibieron fue incluso más alta a la estipulada, hablando de más de 38 millones de pesos, cuando la gente -no famosa- suele pagar 9 mil pesos para entrar a este exclusivo lugar.

Para este evento, Elsa eligió un top de tirantes así como pantalones a rayas, Kendall optó por un vestido en estampado de serpiente, Hailey un sexy vestido con cristales, Joan un impactante look amarillo con cortes y diseño asimétrico mientras que Cara lució un outfit negro con cut-outs así como botas arriba de la rodilla.

Eso sí… no quedó duda de que las famosas se divirtieron en esta velada, al arrasar desde su llegada con sus coloridos y sofisticados looks, posar para los paparazzi que las esperaban, para luego sentarse en una mesa VIP para disfrutar de unos cocteles, así como de su compañía. Así, las modelos demostraron algo: que para lograr su fortuna, siempre se debe pensar en los números… ¡incluso cuando sales de fiesta!

VER GALERÍA