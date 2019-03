¿Y tiene 45 años? Kate Beckinsale y la foto en lencería con la que causó furor

En vez de verse más grande… ¡rejuvenece! Ese es el caso de Kate Beckinsale, quien demostró que el tiempo no pasa por ella al publicar una de sus fotos más sexy en un leotardo de lencería, con el que no solo dejó más que claro que está en su mejor momento… ¡sino que posee una figura que muchas quisieran!

La actriz británica de 45 años publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparece modelando un body negro con destellos metálicos y encaje que resaltó su figura estilizada -y sin un gramo de grasa-, esto gracias a su diseño ajustado. “Breve temporada como asistente de baño en la que di pequeñas toallas y un muy breve tutorial inspiracional de baile”, contó en dicha publicación con el humor negro que tanto la caracteriza.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

En la sexy postal, la actriz de Underworld también aparece con una mano en la pared, revelando su micro cintura, piernas kilométricas -así como de lo más torneadas- en medias negras, y una cabellera en ondas suaves, con mucho volumen, dándole un toque bastante glam y sexy a su apariencia.

Esto sin duda no pasó desapercibido para sus fans, quienes de inmediato llenaron la foto con más de 260 mil 'me gusta', así como de halagos que resaltaban no solo sus curvas, sino la impactante juventud que refleja. "Tienes 21, ¿verdad?”, se podía leer en uno de los tantos piropos hacia la famosa.

Pero, ¿cuál es el ejercicio con el que logra esta figura? Kate admite que una de sus claves fue dejar el yoga por un entrenamiento más audaz que se compone por hacer cardio y varios circuitos funcionales creados por Gunnar Peterson, quien es entrenador de celebs como Khloé Kardashian.

¿Lo cierto? ¡Es que la británica es el claro ejemplo de que el esfuerzo en el gym tiene sus buenas recompensas!

VER GALERÍA