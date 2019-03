Natalia Téllez y el deslumbrante jumpsuit con el que atrapó miradas

¡A las alfombras rojas no solo se va en vestidos! Así lo dejó más que claro Natalia Téllez, quien sorprendió al llegar al estreno de su nueva película En las Buenas y en las Malas, en un look no solo glamuroso, sino también sexy… ¡y de lo más revelador!

¿El outfit con el que la famosa de 33 años resplandeció -literal- en la red carpet? Un jumpsuit azul de lentejuelas en formas geométricas con el que logró un estilo setentero femenino y sofisticado gracias al cuello halter así como escote en V -bastante pronunciado- que éste tenía, convirtiéndola en el centro de todas las miradas de dicho evento.

VER GALERÍA

El look acampanado de la también conductora la convirtió en toda una reina Disco, algo que supo potenciar al elegir un delineado blanco por dentro así como uno cat-eye por fuera, ademá de elegir un maquillaje de lo más natural -que resaltó sus pecas-, una coleta alta y maxi aretes dorados.

El radical look sin duda enamoró a más de uno, pues hizo que la actriz luciera más joven que nunca, algo que se reflejó en su resplandor único pero sobre todo, por el gran carisma que tiene, algo que sin duda se ha convertido en una de sus mejores cualidades.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

Eso sí… si visto de frente sorprendió, cuando Natalia se dio la vuelta y posó para los paparazzi de espaldas, de inmediato la actriz causó todo un furor al revelar que dicho look también contaba con un escote en esta parte -y de hecho, más pronunciado que el frontal-. A ti… ¿qué te pareció la vestimenta que la famosa eligió ara esta importante velada?

VER GALERÍA