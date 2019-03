Sofía Castro y el sexy vestido rojo con el que atrapó miradas

El rojo siempre es garantía para lucir elegante… ¡pero también muy sexy! Y el mejor ejemplo de esto es Sofía Castro, quien logró uno de sus looks más impactantes así como femeninos de todos los tiempos en los Premios TV y Novelas, convirtiéndose así en una de las mejores vestidas -y fotografiadas-.

¿El look que levantó suspiros entre muchos? Un mini vestido rojo asimétrico de Luciana Balderrama con el que la famosa de 22 años lució femenina, romántica pero también de lo más moderna, esto gracias al drapeado largo que éste tenía. Además, su diseño corto resaltó al máximo las piernas tonificadas y kilométricas que la actriz posee, quien potenció su altura en unos tacones de la famosa marca Christian Louboutin.

VER GALERÍA

¿Lo curioso? No solo el nombre de este vestido, el cual es God Is A Woman in Red -o Dios es una mujer en Rojo-, sino también el precio, el cual es de 8 mil 500 pesos. Y aunque esta suma podría parece un poco alta para algunos, la creación de la diseñadora originaria de Los Mochis, Sinaloa, lo vale pues además del encaje así como silueta única tiene un moño bastante femenino y sobre todo es muy versátil, funcionando muy bien tanto en un evento formal así como uno semi-formal -e incluso, con unos tenis, podría usarse en un fin de semana-.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

Eso sí… Sofía no solo iba en uno de los mejores vestidos sino también con la mejor compañía: su padre, el productor José Alberto Castro, quien fue su ‘cita’ para la premiación, sentándose junto a ella para disfrutar de la premiación juntos. Esto quedó más que demostrado en una tierna postal que la actriz publicó en sus historias de Instagram en la que aparecen los dos, frente con frente, de lo más sonrientes durante el evento.

VER GALERÍA