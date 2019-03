El sexy look en lencería de Michelle Salas

La lencería ya no se esconde... ¡se usa como ropa! Eso lo sabe muy bien Michelle Salas, quien como buena fashionista presumió un look moderno y de lo más sexy, con el que no solo dio toda una clase de estilo, pues también demostró cómo unirse a esta tendencia con sofisticación, esto en su escapada más reciente a París.

¿El outfit del que todos hablan? Uno que presumió en su cuenta de Instagram, foto en la que aparece posando fuera de lo que parecen ser unos probadores, usando una bomber jacket blanca, pantalones con efecto piel, botas arriba de la rodilla y la pieza que se ha convertido en todo un objeto del deseo: un body de encaje rojo.

“En la noche. ¿Qué prefieres? ¿La noche o el día?”, preguntó la mexicana de 29 años en dicha publicación, la cual ganó más de 17 mil ‘me gusta’ así como un sinfín de comentarios de sus seguidores, quienes halagaban su belleza así como su original look.

Y aunque usar esta pieza como blusa o top podría sonar como toda una radical decisión, es una excelente opción para resaltar las curvas, feminidad y toque sexy como lo ha marcado esta tendencia a la que se han unido famosas como Khloé Kardashian.

¿Lo mejor? Es que no solo se puede lograr una vestimenta atrevida y fresca con lencería, sino también con trajes de baño como lo es un top de bikini, un elemento que se convirtió en el toque final de Michelle para brillar en Miami, combinándolo con unos pantalones coloridos y chaqueta blanca. Y tú… ¿te animarías a usar lencería como parte de tu look de día a día?

