¿Un top hecho de jeans? El estiloso -y muy ajustado look- de Kim Kardashian

Quien diga que la mezclilla no puede ser elegante y sexy… ¡es porque no ha visto el look último look de Kim Kardashian! Así lo demostró la socialité de 38 años, quien arrasó por las calles de Malibú en uno de sus outfits más ajustados así como radicales.

¿El look que se convirtió en el blanco de todas las miradas? Un conjunto de dos piezas de mezclilla compuesto por un top con parches de diferentes tonos y de un solo hombro así como unos jeans de Yeezy. ¿Lo mejor? Es que ser esposa de Kanye West -director de dicha marca- tiene sus muy buenos beneficios, pues el creativo hizo este outfit especialmente para ella -justo a sus medidas-, por lo que sus curvas resaltaron al máximo y en total perfección.

Eso sí… los jeans de Kim tenían un muy peculiar detalle -que causó furor entre muchos-, pues además de quedarle muy ajustados, el cierre de estos estaba cruzado, dándole un giro bastante moderno y radical a su apariencia.

Este outfit resultó ser la elección perfecta de Kim, quien lució sexy, sofisticada y con un toque muy fresco durante la fiesta de cumpleaños de su gran amigo, Jonathan Cheban, en donde disfrutó de una velada inolvidable junto a Kanye, Kris Jenner y su novio, Corey Gamble, así como su hermana, Kourtney Kardashian, y su ex pareja, el guapo Scott Disick.

¿Lo mejor? Es que Kim no solo demostró que la mezclilla es una buena opción para cualquier momento, sino que usar un Canadian Tuxedo, -o un look totalmente en denim-, ¡es el estilismo que debes probar desde ya! ¿O a ti qué te pareció la combinación de la socialité?

