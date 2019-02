El mensaje que Chanel mandó tras la partida de Karl Lagerfeld -y quién continuará con su legado-

El mundo de la moda está de luto… y tras la partida del icónico diseñador Karl Lagerfeld a los 85 años, Chanel, la casa francesa en la que el alemán demostró su visión, creatividad -y en la que forjó su sobrenombre de Káiser de la moda-, decidió despedirlo con un emotivo comunicado.

“Una mente creativa prolífica con una imaginación sin fin, Karl Lagerfeld exploró muchos horizontes artísticos, incluyendo fotografía y cortometrajes. La casa de Chanel se benefició de su talento para todas las campañas de moda”, se puede leer en el mensaje que la firma francesa mandó.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

Karl se convirtió en un personaje clave no solo para la casa francesa, al reinventarla con su talento, creatividad y visión única, sino también para la historia de la moda, siguiendo los códigos de la marca creados por Gabrielle Chanel, como la chaqueta tweed, el pequeño vestido negro, los zapatos doble-tono, los bolsos acolchados, las perlas y las bisuterías -siempre actualizándolos con un toque moderno pero sin perder la elegancia clásica que tanto caracteriza a la marca. "Mi trabajo no es hacer lo que ella hizo, sino lo que habría hecho. Lo bueno de Chanel es que es una idea que puedes adaptar a muchas cosas”, solía decir de sus creaciones para dicha firma.

VER GALERÍA

Eso sí… Chanel no solo resaltó su talento sino también otra gran cualidad que el alemán tenía: su humor, su accesorio con el que hipnotizó a millones, así como su amor por su gatita Choupette -quien al igual que él, se convirtió en todo un ícono de la moda-. "Gracias a su genio creativo, generosidad e intuición excepcional, Karl Lagerfeld se adelantó a su época, lo que contribuyó ampliamente al éxito de Chanel en todo el mundo. Hoy, no solo he perdido a un amigo, sino que todos hemos perdido una mente creativa extraordinaria a quien le di carte blanche a principios de los 80 para reinventar la marca”, dijo Alain Wertheimer, CEO de la casa.

Pero, ¿quién continuará el legado no solo de Gabrielle sino de Karl? La francesa Virginie Viard, una decisión que no resulta extraña pues además de ser la directora del estudio de creación de moda de Chanel, fue la mano derecha del creador desde hace más de 30 años.

¿Lo cierto? Es que a pesar de su inesperada partida… ¡su genio siempre será recordado!

VER GALERÍA