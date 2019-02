¡Una sexy reliquia! El vestido de serpiente -de hace 36 años- con el que Kim Kardashian arrasó

Uno de sus looks más sexy y modernos… ¡viene del pasado! Ese es el caso de Kim Kardashian, quien paralizó las calles de Nueva York al usar su vestido más ajustado de todos los tiempos, el cual no solo resaltó sus curvas así como belleza, pues también es una reliquia -en cuanto a moda se refiere-.

¿El outfit del que todos hablan? Un vestido con cuello alto, lentejuelas y estampado de serpiente de Thierry Mugler con el que la socialité de 38 años resaltó su sensualidad así como figura. Esto se vio incluso más potenciado gracias al corte en el torso que posee esta pieza, la cual coordinó con unas botas con tacón de terciopelo de Yeezy -marca de su esposo, Kanye West-.

Kim eligió este look para asistir al programa de Jimmy Fallon, en donde brilló con un recogido retro así como maquillaje en el mismo tono que su vestido, el cual al poseer un diseño así como tela que se estira, se enfundó a la perfección con su figura curvilínea, mostrando cada movimiento y ángulo de la socialité.

¿Lo curioso? Es que el vestido único de Mugler no pertenece a ninguna colección reciente, sino a la que el diseñador presentó en primavera de 1983, convirtiéndose así en el nuevo -y muy codiciado- tesoro de Kim. Eso sí… Kim no es la única famosa en presumir sus curvas en este look, pues la actriz Tracee Ellis Ross también impactó en un evento de hace 3 años con el mismo vestido en versión verde, la cual al parecer tiene un costo de más de 109 mil pesos aproximadamente.

A ti… ¿qué te pareció el look de la más popular de las Kardashian? ¿Te atreverías a usarlo?

