El estiloso abrigo con el que Marina de Tavira arrasó en el Festival de Sundance

¡Una reliquia hecha abrigo! Ese fue el caso del look más reciente de Marina de Tavira, quien acaparó todas las miradas del famoso Festival de Cine de Sundance por su belleza y elegancia que resaltaron al máximo con una pieza de lo más lujosa así como valiosa.

¿El look del que todos hablan? Un abrigo rojo avestruz de la lujosa marca Hermès con el que la famosa de 44 años logró un estilo minimalista y sofisticado, mientras se protegía del frío de Park City en Utah, lugar en donde se realiza este conocido festival al que asistió para promocionar su nueva película, This Is Not Berlin.

VER GALERÍA

“Solo así se puede con el frío en el #SundanceFilmFestival”, comentó la mexicana con humor en una foto que compartió en su cuenta de Instagram en la que aparece posando con elegancia así como carisma que tanto la caracterizan.

Marina acertó -como bien lo ha demostrado en cada alfombra roja- al coordinar su look con un suéter negro de cuello de tortuga así como pantalones de piel y botas negras, una combinación perfecta para dejar que el colorido abrigo brillara al máximo con sofisticación.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

¿Lo cierto? Es que la nominada a un Oscar como Mejor Actriz de Reparto por la película de Alfonso Cuarón, Roma, se convirtió en el centro de atención y no era para menos, pues dicho abrigo de lana con detalles de piel café así como capa, es una pieza vintage única, creada en 1970 por la marca francesa, como se puede leer en la página de la tienda Void. ¿Su precio? De 81 mil pesos, un costo que podría sonar un poco elevado… ¡pero el abrigo único lo vale!

A ti… ¿qué te pareció el outfit que Marina eligió para este evento?

VER GALERÍA